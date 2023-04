Trump, de 76 años, será arrestado y tendrá que vivir lo que ningún otro expresidente de Estados Unidos: que le tomen las huellas dactilares y una foto para la ficha policial.



"No será esposado", dijo Joe Tacopina, uno de los abogados de Trump.



El letrado afirmó que el caso presenta "desafíos legales sustanciales" y que el expresidente se declarará "no culpable".



Hay "cero" posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina. "Eso no va a suceder. No hay delito".