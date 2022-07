Entre el 5 y 6 de enero de 2021, fecha del asalto al capitolio, Trump estaba siguiendo los altercados en la cadena conservadora Fox News y, en lugar de hacerles caso a sus asesores y movilizar a las fuerzas del orden, llamó a su abogado, Rudy Giulani, y a senadores que estaban dentro del lugar para impulsarlos a retrasar la certificación de los resultados electorales.



Entretanto, sostuvo conversaciones con sus guardaespaldas, mensajes que fueron eliminados y tiene sumergido a su servicio secreto en un escándalo nacional.



El comité que investiga el asalto al Capitolio esperaba contar con una serie de mensajes de texto del Servicio Secreto que podrían haber ofrecido más detalles sobre la actuación del ex presidente, pero solo ha recibido uno.



El resto fueron borrados en el marco de una migración del sistema previamente planificada y según los medios no pueden recuperarse.



Este jueves se ha sabido que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una investigación penal sobre esa eliminación y ha pedido al Servicio Secreto que cese la suya para que no haya injerencias.

Audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio presentando material contra Trump. Foto: EFE

Audiencias anteriores habían servido para determinar vínculos entre el expresidente y su círculo con grupos supremacistas que lideraron la protesta y para incidir en que el entorno más cercano de Trump le recalcó repetidamente que su teoría del robo de las elecciones carecía de fundamento.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

