Donald Trump acusó a la mujer, que lo señala de violación, de "mentalmente enferma" en una declaración hecha en video, la cual fue reproducida el pasado 4 de mayo, en el juicio civil por asalto sexual y difamación en su contra.



"Es una mentirosa y una persona realmente enferma. Creo que está enferma, mentalmente enferma", dijo Trump a la escritora y experiodista Jean Carroll.



El expresidente hizo estos comentarios en octubre cuando le fue pedida una declaración por la denuncia de Carroll.

E. Jean Carroll. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

La escritora demandó a Trump el año pasado afirmando que la violó en un probador de unos grandes almacenes de lujo en Nueva York, a mediados de la década de 1990.



También lo demandó por difamación cuando el magnate la acusó de mentir una vez. Ella hizo público el caso en 2019. No obstante, Trump ha negado enérgica y repetidamente estas acusaciones y no ha sido procesado penalmente por estas.



En la declaración en video, Trump reiteró que no conoce a Carroll y repitió en varias ocasiones: "no es mi tipo". El jueves, una amiga de Carroll testificó que ella le dijo poco después de la supuesta violación que Trump la había atacado.

Carol Martin, periodista retirada, recordó en su testimonio que Carroll le dijo: "Estaba luchando, estaba luchando", y agregó que ella no usó la palabra violación.



Casi una docena de mujeres acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada en su periodo como candidato a las elecciones presidenciales de 2016. Entre ellas estaba la exempresaria Jessica Leeds, que en el caso de Carroll, quien testificó que Trump la asaltó sexualmente en un avión en la década de 1970.



Los daños y perjuicios en la demanda de Carroll no han sido especificados y la denunciante exige que Trump se retracte de sus comentarios.



Los abogados de Trump dijeron que el expresidente estadounidense no subiría al estrado durante el juicio. De ser hallado culpable, será la primera vez que enfrente consecuencias legales por acusaciones de agresión sexual.

El caso es solo uno de los varios retos judiciales a los que se enfrenta el republicano de 76 años, en momentos en que busca su retorno a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 2024.



El mes pasado, el magnate se declaró no culpable en un caso penal por el pago por medio de terceros a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.



Trump también es investigado por tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia, por su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y por su implicación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

