¿Donald Trump podrá pagar las millonarias multas que le ha impuesto la justicia?

El duro castigo que le impuso el pasado viernes un juez de Nueva York a Donald Trump y a su negocio familiar por actividades fraudulentas en la Organización Trump implica un serio golpe para el expresidente en términos económicos y para su papel dominante en el mercado de Nueva York, en el que durante mucho tiempo jugó de local.

La semana pasada, un juez de Nueva York ordenó al exmandatario y a sus empresas pagar unos 355 millones de dólares en multas, y lo inhabilitó para ejercer como director de cualquier empresa en el estado durante los próximos tres años.



Además, sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump tendrán que pagar unos 4 millones de dólares cada uno, y otros dos ejecutivos acusados en el caso no podrán volver a ejercer como responsables financieros de ninguna compañía en Nueva York nunca más.



Se trata de la pena impuesta por un juez después de determinar que Trump y el resto de acusados inflaron los valores de sus activos para lograr acuerdos ventajosos con bancos y aseguradoras.



"Los estadounidenses de a pie no pueden mentirle a un banco para conseguir una hipoteca, y si lo hicieran nuestro Gobierno los castigaría", aseguró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, tras conocerse la sentencia.

Donald Trump en el juicio de este lunes en Nueva York. Foto: EFE

La nueva multa contra el expresidente ha generado dudas sobre si este podrá pagar o no las cantidades que le exige la justicia en el marco de los múltiples procesos judiciales en su contra.



Además de la multa de 355 millones de pesos, el pasado 25 de enero otro tribunal neoyorquino condenó a Trump a pagar 83,3 millones a la escritora E. Jean Carroll por daños y perjuicios por sus comentarios difamatorios tras el juicio por abuso sexual.



Aunque se espera que Trump apele el fallo del viernes, expertos legales no ven cómo pueda esquivar la multa de 355 millones de dólares, que esencialmente debe pagarse de inmediato.



En lugar de pagar la suma total, Trump podría obtener una fianza. Pero conseguir una fianza requiere un pago por adelantado del 10 por ciento (o 35 millones de dólares), que Trump no recuperaría ni con una apelación exitosa, indicó Brian Quinn, profesor de la Facultad de Derecho del Boston College.



El expresidente y candidato a la nominación republicana, Donald Trump. Foto: Getty Images/AFP

Y es que, según Forbes, la fortuna de Trump es de 2.600 millones de dólares, incluidos 870 millones en clubes de golf y complejos turísticos, 690 millones de dólares en activos inmobiliarios en Nueva York y 190 millones en bienes raíces fuera de la ciudad de Nueva York.



Pero Trump, según los cálculos de Forbes, solo dispone de 640 millones en "efectivo y activos personales", por lo que hay dudas de que pueda sufragar las multas impuestas recientemente.



El fallo del viernes, además, golpea los negocios de Trump en Nueva York.



La prohibición para ejercer liderazgo de las empresas a Trump y a sus hijos Eric y Donald Jr., también implica que no podrán realizar adquisiciones, solicitar préstamos ni refinanciamiento.



"No hay nada que le impida poseer acciones o propiedad" sobre bienes, indicó Quinn, y agregó, "simplemente se le vuelve muy difícil hacer negocios".



El expresidente, que busca una tercera candidatura a la Casa Blanca, sigue siendo ampliamente impopular en su ciudad natal y perdió por lejos en el estado de Nueva York en las elecciones de 2016 y 2020.



A Trump lo quieren más en Florida, donde tiene entre sus activos el club Mar-a-Lago, el resort Trump National Doral en Miami y tres casas. Sin embargo, incluso si Trump quisiera trasladar la sede de su emporio a Florida, necesitaría estar calificado para hacer negocios en Nueva York, dijo Quinn.

En medio de esos aparentes problemas económicos, el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano anunció este sábado el lanzamiento de una marca de zapatillas deportivas que muchos han calificado como nuevos intentos de buscar dinero.



El republicano apareció por sorpresa en un congreso de zapatillas en Filadelfia (Pensilvania), donde presentó el modelo 'Never Surrender' (Nunca te rindas), un calzado dorado con detalles de la bandera estadounidense, la letra T de su apellido y un precio de 399 dólares (más de 1,5 millones de pesos colombianos).



El viernes pasado, además, seguidores del expresidente abrieron una campaña en GoFundMe para pagar la multa por fraude en Nueva York del expresidente, campaña que ya ha recogido 650.000 dólares.

Las zapatillas que lanzó el expresidente Donald Trump. Foto: AFP

Elena Cardone, esposa del empresario inmobiliario del sur de Florida Grant Cardone, comenzó la recolección el mismo viernes con el título 'Stand with Trump; Fund the $355M Unjust Judgment'.



Cardone, quien se describe como "una ferviente defensora de los valores estadounidenses y una defensora de la justicia", dijo en la página que la recaudación de fondos tenía como objetivo permitir a los "patriotas" que "apoyan a Trump" "mostrar nuestra fuerza y determinación colectivas".

Lo cierto es que en los próximos meses podrían venir nuevas multas y sanciones judiciales contra Trump. El expresidente tendrá que sentarse en el banquillo para responder 91 inculpaciones criminales en Washington, Florida y Georgia así como en Manhattan, donde el 25 de marzo está previsto el inicio de otro juicio, el primero por la vía penal a un expresidente estadounidense, por el pago de dinero en plena campaña electoral en 2016 a una actriz porno para comprar su silencio, y que lo pasó como gastos judiciales, infringiendo la ley.

*Con AFP y EFE