‘Me encuentro mucho mejor’: Trump, tras ser trasladado a un hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en la tarde que se encuentra "mucho mejor" y está trabajando para recuperarse totalmente, después de dar positivo para coronavirus y ser trasladado al Hospital Militar Walter Reed, a las afueras de Washington.



Las palabras del mandatario quedaron registradas en un video que grabó desde el centro médico y que subió a su cuenta de Twitter.(Lea también: Esto es lo que se sabe sobre el contagio de covid-19 de Donald Trump).

"Llegué al hospital, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo", aseveró Trump, quien salió en el clip sentado vestido con camisa y chaqueta y sentado detrás de un escritorio.



“Creo que estaré de vuelta pronto. Quiero terminar la campaña según lo que hemos planeado. Vamos a ganarle a este coronavirus, o como lo quieran llamar”, agregó.



También habló de su esposa, Melania Trump, de quien dijo que está manejando bien el tema del contagio (ella también dio positivo) y agradeció las muestras de "amor" de los estadounidenses y de los líderes mundiales.

El pasado jueves 1 de octubre, se hizo público que el mandatario tenía coronavirus. El viernes 2, fue traslado al Hospital Militar para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico, que le ha suministrado un cóctel de anticuerpos y lo trata con el antiviral Remdesivir.



Según fuentes consultadas por el diario ‘The New York Times’, antes de ser trasladado al Hospital, Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre habían caído y tenía dificultades respiratorias.



En la mañana de este mismo sábado, el equipo médico de Trump había dicho que el presidente ya no tiene fiebre, no necesitaba oxígeno y evolucionaba muy bien”.



Tendencias EL TIEMPO y EFE