El expresidente Donald Trump reaccionó este jueves a la decisión del gran jurado de un tribunal de Nueva York, que votó a favor de acusarlo penalmente por el pago para comprar el silencio de una actriz porno antes de las elecciones de 2016, como informaron medios estadounidenses.



Trump señaló, nada más conocerse su imputación, que se trata de una muestra más de la "caza de brujas" a la que es sometido y que "se va a volver masivamente contra (el presidente) Joe Biden".



Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto", dice Trump en un comunicado publicado en su red social, Truth Social, en el que acusa al Partido Demócrata de Biden de "utilizar la justicia como arma para castigar a un oponente político".



Pasa entonces a enumerar los casos en los cuales, según él, la "izquierda radical demócrata" intenta "destruir el movimiento Make America Great Again" (MAGA, el ala derechista del Partido Republicano), y ahí cita a Rusia, Ucrania, ", la redada ilegal e inconstitucional en Mar-a-Lago (donde vive Trump), y ahora esto".



Trump, a quien esta histórica imputación le llega en plena campaña para ser elegido como candidato republicano para las presidenciales de 2024, utiliza ya su primera línea para arremeter contra los demócratas por lo que considera "persecución política e interferencia electoral".



Y lanza el dardo directamente al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina impulsó la investigación sobre los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, por la que el gran jurado votó imputarlo hoy.

La actriz porno Stormy Daniels. Foto: Erik S. Lesser / EFE

Acusa a Bragg, que ha recibido cientos de amenazas en los últimos días, de haber sido "elegido a mano y financiado" por el magnate demócrata George Soros, y de hacer "el trabajo sucio para Joe Biden" en lugar de luchar contra el crimen en la ciudad de Nueva York.



La declaración evoca los mensajes que propiciaron el asalto al Capitolio en 2021, con una llamada final a sus seguidores y al Partido Republicano a "vencer" a Bragg y a Biden, y a "sacar de sus oficinas a hasta el último de estos demócratas corruptos para hacer a América grande de nuevo".



Minutos después, agregó un segundo mensaje con el mismo tono, todo en mayúsculas, comparando su imputación con un "ataque" contra el país y sus "elecciones libres y justas", y sentenciando que EE. UU, "es ahora una nación tercermundista, una nación en grave declive".



El hijo del expresidente de Estados Unidos también criticó este jueves la decisión, asegurando que se trata de un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" y es propio de un país "comunista".



"Recibí la noticia hace unos 10 o 15 minutos (…), es el tipo de mierda del nivel de un (país) comunista. Esto haría sonrojar a Mao, a Stalin o a Pol Pot", dijo Donald Trump hijo en una transmisión en vivo de su podcast “Triggered”, poco después de conocerse la imputación del exmandatario.



Por su parte, el abogado de la actriz porno Stormy Daniels dijo que la acusación penal demuestra que "nadie está por encima de la ley". "La acusación de Donald Trump no es motivo de alegría", tuiteó Clark Brewster. "Ahora que prevalezcan la verdad y la justicia", agregó.



El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.



Hasta este miércoles, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.



Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

Karen McDougal mantuvo notas escritas a mano sobre la relación, que según dijo comenzó en 2006, cuando Trump grabó un episodio de su reality show ‘The Apprentice’. Foto: Leah Millis / REUTERS

La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.



El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO