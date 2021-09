Trump demanda a su sobrina y al NY Times por investigación sobre finanzas

El expresidente estadounidense Donald Trump presentó el martes una demanda contra su sobrina Mary Trump y el New York Times, por su "insidioso complot" para obtener sus declaraciones de impuestos en el marco de una investigación sobre sus finanzas, premiada con el Pulitzer.



(Le puede interesar: Donald Trump quiso pintar su avión para que se pareciera al presidencial)

La demanda, que estima en 100 millones de dólares los daños causados, fue presentada en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York.



La denuncia afirma que los reporteros del diario New York Times Susanne Craig, David Barstow y Russ Buettner llevaron a cabo una "gran cruzada para obtener los expedientes tributarios confidenciales de Donald J. Trump" y culpa a los acusados de estar "motivados por una vendetta personal", "un complot insidioso para obtener unos documentos confidenciales y altamente sensibles [...], utilizados como medio para legitimar sus trabajos publicados".

Facebook Twitter Linkedin

Mary L. Trump, la sobrina del expresidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Peter Serling

La investigación del New York Times, premiada en 2019 con el Pulitzer, cuenta cómo hizo fortuna el expromotor inmobiliario. El artículo asegura que Donald Trump, que siempre ha afirmado que es un hombre hecho a sí mismo, recibió de su padre, durante varios años, el equivalente a 413 millones de dólares actuales, que le habrían sido transferidos a través de una empresa pantalla que le evitó pagar impuestos.



El artículo dio lugar a la apertura de una investigación por parte de las autoridades fiscales del estado de Nueva York. Además, el pasado agosto, la Secretaría de Justicia también pidió al Tesoro las declaraciones de impuestos del expresidente republicano de los seis años anteriores a su llegada al poder (2017), reclamadas por una comisión de la Cámara de Representantes.



Mary Trump reveló que había sido la principal fuente de la investigación del diario en un libro suyo publicado en 2020. Su padre, el hermano mayor de Donald Trump, Fred Trump Jr, falleció en 1981 a los 42 años por un ataque al corazón.



(En otras noticias: General de EE.UU. alertó a China sobre la salud mental de Trump, dice libro)



La demanda de Donald Trump afirma que los periodistas del New York Times "persiguieron sin descanso a su sobrina, Mary L. Trump, y la convencieron para que sacara los documentos del despacho de su abogado y se los entregara al Times".



La denuncia considera que Mary Trump violó un acuerdo de no divulgación firmado en 2001 después de que se zanjara la sucesión del padre de Donald Trump, Fred Trump Sr.



AFP

Más noticias