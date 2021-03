¿Cómo quedó la fortuna de Trump tras dejar la presidencia de EE. UU.?

Convertirse, en enero de 2017, en el primer presidente multimillonario de Estados Unidos. Esa es una de las múltiples razones por las cuales, para bien o para mal, Donald Trump pasará a la historia.



En marzo de 2016, casi un año antes de llegar a la Casa Blanca, contaba con una fortuna que ascendía a los 4.500 millones de dólares. Hoy, cuando ya no ocupa el que es considerado uno de los cargos con más poder en el mundo, no es clara la cifra exacta de su patrimonio, entre otras cosas, porque The Trump Organization, su empresa privada, no está obligada a publicar estados financieros.



Sin embargo, hay estimaciones. Una de las más fiables es la que presenta la reputada revista especializada en economía Forbes, que esta semana actualizó sus datos y reveló que el expresidente tendría actualmente un patrimonio valorado en 2.500 millones de dólares.



Esa cifra, si bien es considerablemente más baja en comparación a la que registraba antes de llegar a la presidencia, ubica a Trump en el puesto número 339 de la lista de las 400 personas más ricas de Estados Unidos y en el puesto 1.001 de los multimillonarios del mundo.



Además, representa una recuperación de 400 millones de dólares, pues en abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, esa revista calculó el patrimonio del magnate en unos 2.100 millones de dólares.



Forbes explica que el núcleo de la fortuna de Trump "está ligado a una media docena de edificios en el centro de Manhattan y sus alrededores, en la ciudad de Nueva York". Destaca, además, que es "propietario de campos de golf y una bodega" y que "ha otorgado licencias con su nombre a empresas de todo el mundo".



El rascacielos Trump Tower de Nueva York es la sede central de la Organización Trump. Tiene 58 plantas y fue construida a comienzos de los años 80. Foto: 123rf

La presidencia de EE. UU., ¿un mal negocio?

Donald Trump comenzó a trabajar para su padre, Fred, quien desarrollaba viviendas de bajo costo en Brooklyn y Queens, en Nueva York. Hoy, manteniendo ese linaje, confía en sus dos hijos mayores, Don Jr. y Eric, para que manejen el negocio familiar.



De hecho, se conoció que, mientras estuvo en la presidencia, ellos dos fueron quienes se hicieron cargo de todo.



Pero fue precisamente el haber llegado a la presidencia de Estados Unidos lo que marcó un antes y un después en su cuantiosa fortuna. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de Trump se redujo a 2.300 millones de dólares (unos 700 millones de dólares menos) durante su mandato.



En la crisis que provocó la pandemia de covid-19 su imperio económico también se ha visto afectado, pues los edificios de oficinas, los hoteles y complejos turísticos de la marca Trump, así como su flota de aviones y campos de golf, han perdido ingresos y su valor ha caído.



Es propietario de uno de los mayores campos de golf en el mundo. El Trump International Golf Links de Balmedie está ubicado en Aberdeen, Escocia. Foto: Trump Internacional Gof Links

Medios especializados explican que las bienes raíces comerciales representan alrededor de las tres cuartas partes de su patrimonio neto. Sin embargo, a raíz de la pandemia, Bloomberg estimó una caída del 26 % en el valor de sus principales propiedades comerciales.



Además, su flota de aviones, que incluye un Boeing 757, ha registrado una reducción en su valor con el paso de los años. De siete aviones valorados en alrededor de 59 millones de dólares en 2015, su flota se redujo a cinco, los cuales fueron valorados en alrededor de 6,5 millones de dólares en 2020.



Pero quizá el golpe más certero es una investigación que hay en curso sobre sus asuntos financieros y su negocio familiar.



Durante su mandato, las finanzas de Trump fueron varias veces centro de atención, entre otras cosas, por el hermetismo en relación a la cantidad de impuestos personales y corporativos que paga.



Donald Trump también invertió en casinos, uno de los emblemáticos es el Trump Taj Mahal, en Atlanta. El magnate vendió el lugar en 2009. Foto: EFE

De hecho, en febrero pasado la Corte Suprema de ese país le ordenó entregar sus declaraciones de impuestos y otros registros financieros a fiscales de Nueva York.



Esta investigación se inició en 2018 para examinar el papel de la Organización Trump en los pagos de dinero secreto hechos durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que dijeron que habían tenido amoríos con el magnate.



Con la decisión, no se le obliga directamente a él a dar sus declaraciones de impuestos, sino a su firma contable Mazars, que ha manejado las finanzas del magnate por años. Tampoco significa que las declaraciones del hoy expresidente vayan a desclasificarse ante el público. Pero lo relevante es que Trump sí perdió una dura batalla legal que libró durante años para que no se conociera su declaración de impuestos.



Desde su campaña presidencial, el multimillonario se comprometió a publicar de manera voluntaria sus declaraciones de impuestos, como lo han hecho todos los presidentes estadounidenses en periodos recientes.



Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Trump nunca publicó los registros.



El futuro financiero del expresidente aún es incierto. Se habla sobre varias opciones para recuperarse económicamente, que van desde un posible libro con memorias de su mandato (una estrategia que le funcionó a otros exmandatarios, como los Obama y Bill Clinton) hasta la creación de un canal de noticias o una plataforma de redes sociales.

