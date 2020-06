Trump se distancia de Guaidó y no se opone a reunirse con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el portal 'Axios' que tenía dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y sostuvo que está abierto a reunirse con Nicolás Maduro.

“Tal vez pensaría en eso... a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones”, manifestó Trump a 'Axios'.



Este sitio web publica que en la conversación que se sostuvo Trump aseguró que no confía en Guaidó, pues a pesar del apoyo que ha recibido de Estados Unidos y otros países de la región, no ha logrado, hasta el momento, sacar del poder a Nicolás Maduro.



En cuanto a si lamentaba su decisión de reconocer a Guaidó, en 2019, como presidente encargado de Venezuela, Trump sostuvo según este medio que no fue decisión suya reconocerlo. “Podría haber vivido con él o sin él, pero sí estaba muy firmemente contra lo que estaba pasando en Venezuela”, expresó.



Y añadió, “Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gusta, a otras no. Al final estuve de acuerdo. No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”.



Por otra parte y de acuerdo con un exfuncionario de la administración Trump que contactó el portal de noticias, la Casa Blanca habría recibido varias llamadas de Venezuela, en 2017, en un intento por concretar una reunión entre Maduro y el presidente estadounidense, pero en ese momento fueron rechazadas.



Además, de acuerdo con la fuente durante 2017 y 2018, "era una preocupación recurrente" dentro del equipo de trabajo de Donald Trump, que el mandatario se reuniera con Maduro. De allí que altos funcionarios como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de estado Mike Pompeo insistan en apoyar a Guaidó.



El portal de noticias también hace referencia al libro “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, en el que John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional, afirma que Trump quiso retirar su apoyo a Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela, esto porque consideraba que proyectaba la imagen de un niño.



"Pensaba que Guaidó era 'debil' a diferencia de Maduro, que era 'fuerte'", cita 'Axios' sobre las palabras de Trump.



*Con información de El Comercio- Perú