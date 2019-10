Trump comparte foto falsa en la que condecora a 'perro héroe'

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este miércoles una fotografía alterada de sí mismo colocando una medalla alrededor del cuello del perro herido en la redada del pasado fin de semana que condujo a la muerte de Abu Bakr al Bagdadi, el líder del Estado Islámico.



(Lea también: Un perro fue clave en la muerte del líder del Estado Islámico)

Según The New York Times, la imagen, que lleva una marca de agua para una cuenta de redes sociales para el conservador sitio de noticias The Daily Wire, parecía ser una versión alterada de una fotografía de 2017 de Associated Press.

En el original, se ve a Trump otorgando una Medalla de Honor a James C. McCloughan, un médico retirado del Ejército al que se le atribuye haber salvado la vida de 10 hombres durante la guerra en Vietnam.



Trump ha hablado del perro -que se llama Conan, según Newsweek- en términos brillantes en los días posteriores a la redada, que culminó con la detonación de una bomba suicida por parte de Al Baghdadi, lo que ocasionó su propia muerte, la de varios niños y hiridas al perro.

REDACCIÓN INTERNACIONAL