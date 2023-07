Waltine Nauta, asistente personal del expresidente Donald Trump (2017-2021), se declaró este jueves en una corte federal de Miami no culpable de los cargos que enfrenta por su papel en el mal manejo de los documentos clasificados hallados en la residencia del exmandatario en Florida.



(Además: El explosivo audio de Donald Trump que lo pone contra las cuerdas: habla de Irán)



Nauta compareció hoy en una audiencia ante el magistrado federal Edwin Torres acompañado de su abogado, Stanley Woodward, a quien se ha sumado ahora el letrado de Florida Sasha Dadan, y se declaró no culpable de los seis delitos que afronta en la acusación entablada por el Gobierno de Estados Unidos contra él y Trump.



(Siga leyendo: Expresidente Donald Trump demanda a la escritora Jean Carroll por difamación)

El asistente arribó en la mañana a la sede de los tribunales tras posponerse una audiencia prevista para la semana pasada debido a que perdió un vuelo desde Nueva Jersey, además de no contar en ese momento con un abogado con jurisdicción en Florida a través del cual ingresar su declaración de no culpable, tal como lo estipulan las leyes de este estado.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Nauta, que apenas esbozó una sonrisa a los reporteros que lo interrogaron a su llegada a la corte, ha contratado al abogado Sasha Dadan, cuya oficina se ubica en la localidad de Fort Pierce, al norte de Miami, y donde está previsto se desarrollé el juicio.



(Puede leer: Cómo combatir las mentiras de Trump)



El exmiembro de la Marina estadounidense afronta delitos como retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE. UU., obstrucción a la justicia y hacer declaraciones falsas al FBI, punibles con cárcel y multas.



Quien fuera asistente militar de Trump durante su Presidencia (2017-2021) es señalado por la Fiscalía como uno de los que movió dentro de la mansión del republicano en Mar-a-Lago, en Palm Beach, cajas con documentos oficiales para que los agentes del FBI y los abogados del expresidente no pudieran encontrarlas.



(Siga leyendo: Joe Biden sigue arriba de Trump en las encuestas)



Nauta tuvo su primera comparecencia oficial en la corte el pasado 13 de junio, al lado del expresidente Trump, pero ese día se fijó para una nueva fecha la audiencia para la lectura de los cargos.



Nauta en ese entonces, así como en la posterior audiencia, no contaba con un abogado con permiso para ejercer en Florida.



(De interés: Juicio contra Trump: jueza rechaza impedir el acceso a la lista de potenciales testigos)



El exmandatario está acusado de 37 cargos referidos a siete delitos entre los que se incluye retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE. UU. y obstrucción a la Justicia, de todos los cuales se declaró no culpable.

EFE