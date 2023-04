El expresidente de Estados Unidos (2017-2021), Donald Trump, concedió este martes su primera entrevista a medios tras ser imputado con 34 cargos por falsificación de registros mercantiles por parte de un jurado de Nueva York.



El exmandatario habló con Tucker Carlson, de Fox News, sobre el proceso judicial en su contra, volvió a alegar una persecución por parte de los demócratas y se refirió a su candidatura presidencial para la elección de 2024.



¿Se retirará de la contienda? Esto dijo.

Sobre el proceso judicial

En la entrevista televisiva que da después de su imputación relacionada con pagos irregulares para conseguir que la actriz porno Stormy Daniels guardara silencio sobre una relación sexual que tuvieron ambos, Trump se refirió al día de la lectura de cargos en el juzgado en Manhattan y aseguró que fue "horrible".



"La gente estaba llorando, gente que trabajaba allí. Me dijeron que lo sentían", aseguró el republicano.



El exmandatario también le dijo al periodista Tucker Carlson que es víctima de una persecución por parte de fiscales demócratas que, dice, utilizan viejas tácticas de la República Soviética para detenerlo y sacarlo de la contienda presidencial.



Agregó que varios funcionarios, incluso demócratas, le han asegurado que el jurado realmente "no tiene ningún caso" en su contra y que él no ha cometido ningún delito.



El expresidente estadounidense Donald Trump se sienta a la mesa con su equipo de defensa en el Tribunal Penal de Manhattan en Nueva York. Foto: Seth WENIG / POOL / AFP

El expresidente afirmó, además, que no retirará su candidatura presidencial incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación que le imputó un gran jurado.



Al ser preguntado si dejaría la carrera electoral de ser encontrado culpable por la Justicia neoyorquina, Trump respondió que "nunca desertaría".



"Nunca abandonaría. No es lo mío, no lo haría", enfatizó.



Trump también aprovechó para criticar al presidente Joe Biden y dijo que no ve posible que el actual mandatario se postule para un nuevo mandato.



"No creo que pueda (lanzarse como candidato)", dijo Trump sobre Biden y agregó que "no se trata de la edad (...) simplemente hay algo que va mal (en él)".



"Simplemente no veo a Biden haciéndolo desde un punto de vista físico y mental. No lo veo", agregó.



Trump y otros republicanos de alto nivel han insistido en que la agudeza mental de Biden y su aparente debilidad.



Justamente esta semana, el presidente Joe Biden dijo en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse a la reelección en noviembre de 2024 aunque aún no está listo para hacer el anuncio oficial.



"Planeo presentarme, pero aún no estamos preparados para anunciarlo", dijo.

El presidente Joe Biden dijo en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse a la reelección. Foto: AFP

La guerra en Ucrania

Con respecto a la guerra en Ucrania, Trump dijo en la entrevista que es algo que no hubiera sucedido si él siguiera en la Casa Blanca e incluso aseguró que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, al respecto cuando era mandatario.



"Pude ver que él amaba a Ucrania, la considera parte de Rusia", aseguró Trump y criticó la política actual de EE. UU. hacia la guerra, en especial el apoyo militar que se ha dado al Gobierno ucraniano.



"Biden está tan comprometido con Ucrania. ¿Qué pasa si no es una guerra que se pueda ganar?", dijo el exmandatario. "Han tomado el aparato militar que yo reconstruí y se lo dieron todo (a) Ucrania", agregó.



La ciudad se convirtió en un punto de defensa estratégico para Ucrania. Foto: AFP

EE.UU. ha enviado más de 70.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde que inició la guerra, incluyendo apoyo humanitario, militar y financiero, según datos del Kiel Institute for World Economy.



El más reciente paquete de ayuda, anunciado la semana pasada, fue por un monto de 2.600 millones de dólares que incluye munición adicional para el sistema de defensa aérea Patriot y Nasams.

El expresidente también habló el martes sobre Xi Jinping, presidente de China, de quien afirmó que es un hombre brillante y sobre otros temas como el armamento nuclear en el mundo o el gasoducto Nord Stream.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP y EFE