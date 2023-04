El expresidente Donald Trump, recién encausado en una corte de Nueva York por falsificar los pagos que se le hicieron a una actriz de cine porno, la ha emprendido de frente contra el juez de origen colombiano encargado del proceso y su familia, incluyendo la hija y esposa.



Tanto Trump como sus hijos enfilaron las baterías contra Juan Merchán, el juez, y Loren Merchán, su hija de 34 años, a quien acusan de estar en el "bolsillo" de los demócratas y ser parte de una conspiración con fines políticos que busca impedir su regreso a la Casa Blanca.



A través trinos en redes sociales, el expresidente y sus hijos sostienen que el juez preside una "corte canguro", término que se usa en Estados Unidos para describir a una corte que salta de un lado a otro para favorecer una agenda, y que lo detesta por conservador y republicano.



Aunque Trump ya la había emprendido contra el juez Merchán desde la semana pasada cuando se anunció que sería el encargado de procesarlo, ahora ha comenzado a ventilar los nexos de Loren con el Partido Demócrata.



Eso porque la hija de Merchán es la presidenta de una firma de consultoría, Authentic Campaign, que ha trabajado en las campañas políticas y cita como clientes a muchas personas de este partido.

Trump arremetió contra el presidente Biden y contra el juez que lleva el caso en su contra. Foto: AFP

Entre ellas, la de la vicepresidenta Kamala Harris cuando esta aspiraba a la nominación del Partido Demócrata para las presidenciales del 2020 y de la misma campaña presidencial de Joe Biden y Harris, una vez Biden ganó la nominación ese año y nombró a Harris como su compañera de fórmula.

Así mismo, las campañas del senador Cori Booker, el representante a la Cámara Adam Schiff y el gobernador de California, Gavin Newsom.



De hecho, Authentic Campaign, en su página web, menciona como clientes a estas personas como prueba de su gran alcance y relevancia como firma de consultoría.



Trump ha dicho también que el juez fue "muy hostil" contra su compañía el año pasado cuando encabezó otros dos procesos contra la empresa y su jefe financiero Allen Weisselberg.



En el caso de las empresas, fue un jurado compuesto por 13 personas el que las declaró culpables de evasión de impuestos. Weisselberg, por su parte, admitió su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Merchán, en el caso de la empresas, determinó el montó de la sanción (US$ 1,6 millones de dólares) y aceptó los términos del arreglo alcanzando con el jefe financiero.

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Foto: EFE

Tanto Trump como sus hijos ahora dicen que el juez fue escogido "a dedo" por Biden para hundirlo. "Todo está preacordado. Esto es corrupción a otro nivel", escribió Eric Trump, uno de los hijos del expresidente.



"Y aquí es donde estamos ahora. Tengo un juez que odia a Trump con una esposa y una familia que odian a Trump, cuya hija trabajó para Kamala Harris y ahora recibe dinero, y mucho, de la campaña Biden-Harris”, dijo por su parte el expresidente.



Merchán nació en Bogotá (Colombia), pero emigró a los seis años hacia Estados Unidos, donde estudió primaria, bachillerato y luego derecho en la Universidad de Hofstra, un prestigioso centro educativo en Nueva York. Desde entonces ha tenido una destacada carrera judicial y es uno de los jueces de más alto nivel en el circuito neoyorquino.



Tanto abogados como fiscales, incluidos los que defendieron a la organización Trump en el caso de fraude, lo han descrito como un juez justo e imparcial.

Los comentarios de Trump tanto contra el juez como contra su familia son explosivos y podrán acarrear consecuencias si son interpretados como un ataque a las autoridades judiciales. De hecho, Merchán, en la audiencia de este martes, le pidió a Trump no hacer comentarios que incitaran a la violencia o ataques contra las partes.



No es claro cómo responderá el juez a sus comentarios, sobre todo luego de que Trump publicó una foto de su hija en redes sociales. Pero el magistrado tiene el poder para emitir una "orden mordaza", o gag order en inglés, para impedir este tipo de ataques. En caso de violar la orden, el acusado puede ser multado o incluso arrestado si reincide.



Muchos ven en esto una estrategia de Trump y su defensa para tratar de que el juez se declare impedido por un conflicto de intereses (por los nexos de su hija con el Partido Demócrata) y se nombre a otro juez en una jurisdicción que le sea más favorable.



Algo que el mismo expresidente ya comenzó a sugerir indicando que el caso debería ser trasladado a Staten Island (también en Nueva York) y ante un juez que no lo deteste.



Aunque sobre el papel el trabajo de su hija con personas afiliadas al Partido Demócrata no descalifican a Merchán, en el cargado ambiente político que existe en Estados Unidos –especialmente por este caso– no sería extraño que el jurista optara por dar un paso al costado.



Pero frente a eso hay un contraargumento poderoso, y actual, que podría anular la presión del expresidente y quienes los respaldan. Ginni Thomas, la esposa de uno de los nueve magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia, es abiertamente "trumpista".



Al punto de que promovió las mentiras sobre un fraude en las elecciones presidenciales del 2020 y ayudó a financiar el trabajo de grupos que buscaban desacreditar el resultado de los comicios. Incluso conversó en varias ocasiones con el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, sobre un "plan" para impedir el ascenso de Biden al poder.



Thomas fue llamada a testificar el año pasado ante el panel del Congreso que investigó la insurrección del 6 de enero del 2021 y su rol, si hay alguno, está aún por definirse.

Pese a ello, el juez Thomas no se ha recusado de ninguno de los casos que han llegado a la Corte Suprema sobre el supuesto fraude y ha dicho que no tiene intención de hacerlo en el futuro tampoco.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington