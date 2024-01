Trump arrasa en caucus de Iowa: ¿qué explica su victoria y qué sigue en las primarias?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) se afianzó este lunes como el gran favorito de los republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos con una victoria contundente en las primarias de Iowa, anunciada apenas media hora después del comienzo de la votación.



Con el 100 por ciento de los votos escrutados, Trump se alzó con la victoria en los caucus, obteniendo un 51% de los votos, una diferencia de casi 30 puntos respecto al segundo lugar, ocupado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2%), seguido por la tercera posición de la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley (19,1%).

En cuarto lugar quedó, con un 7,6 % de los votos, el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy, quien anunció que se retiraba de las primarias y daba su apoyo a Trump: "Esta noche no es el fin de una campaña sino el inicio de un nuevo camino junto a Donald Trump", dijo.



En los caucus de Iowa se repartían apenas 40 delegados de los 2.429 en juego en todo el proceso de primarias republicanas. Trump se llevó 20, DeSantis 8, Haley 7 y Ramaswamy obtuvo 3 pese a retirarse. Aún quedan dos delegados por asignar pendientes del resultado definitivo.



Abecé para entender cómo funciona el proceso de primarias y qué representa el triunfo de Donald Trump.



¿Qué son los caucus y por qué son importantes?

En la gran mayoría de los estados, los partidos Republicano y Demócrata celebran elecciones primarias para determinar qué candidatos se quedarán con los delegados de esos estados para las elecciones presidenciales.



Los caucus son asambleas de vecinos convocadas en centenares de colegios e iglesias de todo el Estado. Allí se debate y se elige los delegados que participarán en la convención de verano donde se nombrará al candidato presidencial del Partido Republicano.



Iowa es un estado rural de poca población que no tiene mucho peso en esa convención, pero sus caucus han gozado históricamente de un enorme simbolismo por ser la primera cita en el calendario de primarias.



Así, los observadores políticos siempre miran atentamente a Iowa, ya que los resultados en este estado (que desde la década de 1970 ha programado que las votaciones sean las primeras del calendario político del país) a menudo influyen en los resultados de las primarias y los caucus siguientes, y suelen marcar el impulso y las narrativas de los medios para el resto de la sucesión de elecciones.



Conteo de votos durante el caucus republicano de Iowa. Foto: AFP

¿A qué se debe la rápida y contundente victoria de Trump?

La victoria de Trump en los caucus más fríos de la historia de Iowa fue tan abultada que cadenas como CNN, NBC y Fox la proyectaron solo media hora después de que abrieron sus puertas los 700 centros de votación (colegios, iglesias y gimnasios, en su mayoría) donde se celebraron.



Después de una oración y el tradicional juramento de lealtad a la bandera estadounidense, los representantes de los candidatos pronunciaron un discurso y después los participantes plasmaron en una hoja de papel su elección.



Pero la rapidez de las proyecciones sorprendió a muchos, incluidos algunos de los asistentes a los caucus que pudieron ver a través de sus dispositivos móviles cómo Trump era declarado ganador, incluso antes de que emitieran su voto.

Trump se alzó con la victoria en los caucus, obteniendo un 51% de los votos. Foto: Getty Images/AFP

Es la primera vez que Donald Trump se enfrenta al veredicto de los votantes desde las elecciones presidenciales de 2020 y su salida en 2021 de la Casa Blanca en medio de un caos inimaginable. Y el expresidente parece haber acertado con su apuesta.



"Trump es el candidato que domina el Partido Republicano y la primera carrera confirma esta realidad", dijo a la AFP Julian E. Zelizer, profesor de historia política en la Universidad de Princeton.



Pese a que ha sido acusado penalmente cuatro veces durante el último año, esto no ha afectado su popularidad entre los votantes de su partido.



Todo lo contrario. Trump, acusado entre otras cosas de haber ejercido presiones electorales durante las presidenciales de 2020, rentabilizó sus problemas jurídicos y los convirtió en un tema de campaña mientras afirma ser víctima de una "caza de brujas" supuestamente dirigida por los demócratas.



"No conozco ni a un solo analista que no anticipara la victoria de Trump en Iowa", afirma al respecto Larry Sabato, profesor de la Universidad de Virginia.



En este estado muy conservador, donde viven numerosos evangélicos, el magnate se hallaba en terreno amigo, afirma el politólogo, que augura unas elecciones "mucho más interesantes en New Hampshire".



Con todas las encuestas favorables a Trump, lo que realmente se dirimía en Iowa era quién iba a ser el segundo y a cuánta distancia iba a estar del expresidente.



Así, con Trump 30 puntos por delante, ni Haley ni DeSantis lograron destacar notablemente sobre el otro ni acercarse realmente al expresidente, un resultado que habría traído cierta incertidumbre a la carrera presidencial.

Ron DeSantis celebra los resultados de los caucus de Iowa. Foto: AFP

Antes del caucus, el profesor de la Universidad de Iowa Timothy Hagle, afirmó: "Ya sabemos quiénes estarán entre los tres primeros, la verdadera pregunta para este caucus es cómo terminarán. ¿Cómo de cerca pueden estar DeSantis y Haley de Trump?", afirmó.



Si están 30 puntos por detrás, añadió, "será difícil argumentar que hay algún tipo de impulso proveniente de Iowa", pero "si pueden reducir esa distancia y colocarse, por ejemplo, a 15 o 20 puntos, podrían venderse realmente como la alternativa a Trump".



Y, aunque es difícil saberlo, los resultados podrían haber estado influenciados por la participación. Según el Partido Republicano de Iowa, en total participaron esta noche unas 110.000 personas, una caída notable con respecto a la contienda de 2016, en donde votaron unas 187.000 personas.



La bajada se da en el marco del caucus más frío de la historia, con temperaturas que alcanzaron los -26 grados centígrados, después de que una fuerte nevada congeló el pasado sábado este estado de poco más de tres millones de habitantes.



¿Qué dijo Trump tras su triunfo?

Tras conocer su amplia victoria (ganó en todos los condados menos en uno), Trump salió a celebrarlo con sus seguidores en un acto en el Centro de Eventos de Iowa de Des Moines, la capital del estado.



Allí ofreció un discurso que empezó con palabras de unidad: "Nuestro país debe unirse. Queremos unirnos. Ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador, sería tan bueno si pudiéramos unirnos y solucionar el mundo, resolver los problemas y poner fin a toda la muerte y destrucción que estamos presenciando", manifestó.



Sin embargo, enseguida ese mensaje conciliador se vio sustituido por la retórica antimigrante de Trump, quien afirmó que Estados Unidos sufre una "invasión" con la llegada de migrantes a la frontera con México.



Trump también prometió perforar más pozos petroleros y "cerrar la frontera" con México.

¿Cómo reaccionaron sus oponentes?

El hecho de que Trump fue declarado ganador cuando algunos ni habían votado produjo la indignación de DeSantis, quien acusó en un comunicado a los medios de haber "interferido" en los resultados.



En un acto de campaña posterior, DeSantis insistió en esa idea y acusó a los medios de haber estado en su contra, pero enseguida presumió de haber quedado en segundo lugar, lo que le da oxígeno para continuar su carrera.



"Gracias a su apoyo, a pesar de todo lo que nos echaron encima, todos en contra de nosotros, conseguimos nuestro billete de salida de Iowa", se congratuló.



Y es que DeSantis apostó todo por Iowa, recorriendo en los últimos meses cada uno de los 99 condados.

Por su parte, Haley, que quedó en tercer lugar, aprovechó su discurso para pedir a los votantes que apuesten por un liderazgo joven y no apoyen ni a Trump, de 77 años, ni al actual presidente, el demócrata, Joe Biden, de 81 años.



"Tanto Trump como Biden carecen de visión para el futuro porque ambos están consumidos por el pasado", afirmó Haley, de 51 años.

Nikki Haley tras los caucus de Iowa. Foto: EFE

¿Qué sigue después de Iowa?

Después de Iowa el lunes por la noche, Donald Trump y sus rivales republicanos, entre ellos su ex embajadora ante la ONU Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se dirigirán a New Hampshire.



En este estado fronterizo con Canadá, que votará el 23 de enero, el estatus de favorito de Donald Trump está en duda y Nikki Haley, considerada una alternativa más moderada, le pisa los talones a tan sólo 14 puntos detrás de él, según sondeos recopilados por RealClearPolitics.



El proceso continuará en febrero en otros estados, como Michigan y Carolina del Sur. Al mismo tiempo, el 8 de febrero la Corte Suprema escuchará los alegatos de un recurso interpuesto por el expresidente contra un fallo judicial de Colorado que le impide participar en las primarias republicanas en este estado del oeste del país.

El calendario se acelera en marzo con una serie de primarias simultáneas en los estados más poblados. Cada una de ellas envía a la convención republicana un número de delegados proporcional al tamaño de su población.



El 5 de marzo se celebra lo que se conoce como el "supermartes", primarias simultáneas en una quincena de estados, incluidos los dos más poblados del país, California y Texas, donde se decidirá la asignación de un tercio de los delegados.



Dos semanas después, será el turno de otros seis, entre ellos Florida, Illinois y Ohio. El ritmo también debería acelerarse a nivel judicial, ya que, a menos que se pospongan, dos de los juicios penales de Donald Trump comenzarán el 4 y el 25 de marzo.



Donald Trump enfrentará varios procesos judiciales en medio de las primarias. Foto: EFE

El primero, en Washington, se centra en sus presuntos intentos de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Joe Biden. El segundo será en Nueva York por pagos sospechosos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels sobre una antigua supuesta relación extramatrimonial que podría haber minado la candidatura de Donald Trump en 2016.



Para entonces el expresidente espera contar con una brecha insalvable respecto a sus oponentes en las primarias.



Las últimas primarias se llevarán a cabo el 4 de junio, más de un mes antes de la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, del 15 al 18 de julio.

¿Y qué pasa con las primarias demócratas?

Los demócratas también celebran primarias, pero sin mucho en juego, ya que los presidentes salientes que se presentan a la reelección acostumbran a obtener la nominación de su partido, por lo que se espera que Joe Biden sea investido oficialmente durante la convención demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago. Esto a pesar de las críticas a la edad del líder octogenario.

Los demócratas de Iowa están realizando caucus y votan por correo hasta marzo. A Biden le pelean la candidatura, aunque sin mucho éxito, la escritora Marianne Williamson y el congresista de Minnesota Dean Phillips.



Por eso, Biden ya anticipa una revancha de su duelo con Donald Trump en 2020. Este lunes afirmó que la victoria de su predecesor en Iowa lo convirtió en el "claro favorito" de los republicanos.



Para su campaña de reelección, Joe Biden dispone de más de 117 millones de dólares, una cifra importante en un país donde las victorias políticas se obtienen a golpe de chequera.

