Trump anuncia deportación de millones de inmigrantes la próxima semana

El presidente Donald Trump dijo el lunes que las autoridades de Estados Unidos comenzarán la próxima semana a remover a los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados, principalmente provenientes de México y Centroamérica, que se encuentran en su país.

"La próxima el ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros que entraron de forma ilegal a Estados Unidos", escribió Trump en Twitter, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "Ellos serán sacados tan rápido como entraron", agregó sin entregar detalles.



En Estados Unidos hay un total estimado de 12 millones de inmigrantes indocumentados, principalmente provenientes de México y Centroamérica. Bajo un acuerdo alcanzado este mes, México accedió a recibir inmigrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos hasta que sus casos sean atendidos en cortes estadounidenses.

El acuerdo, que incluye el compromiso de México de desplegar a la Guardia Nacional para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos, evitó la amenaza de Trump de aplicar aranceles a las importaciones de bienes mexicanos.



Trump también dijo en Twitter que Guatemala "se prepara para firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro". El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sugirió la semana pasada que Guatemala podría recibir a solicitantes de asilo de sus vecinos como tercer país seguro.



Los detalles del plan no se han hecho públicos y Guatemala no ha confirmado que conversaciones que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que se realizaron el viernes en el país centroamericano.



El grupo estadounidense Human Rights First dijo, sin embargo, que es "simplemente ridículo" que Estados Unidos afirme que Guatemala es capaz de proteger refugiados, cuando sus propios ciudadanos huyen de la violencia. México ha acordado que si las medidas para frenar el flujo de migrantes no tienen éxito, discutirá un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos.



