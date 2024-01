Amenazan con bomba la casa del juez que decidirá caso de fraude contra Donald Trump

El juez Arthur Engoron, que este jueves escuchará los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Nueva York, recibió hoy una amenaza de bomba en su casa.



Las autoridades acudieron esta mañana al hogar de Engoron en el condado de Nassau, en el estado de Nueva York. Según medios como The New York Times y la cadena CNN, investigaban una amenaza de bomba, un día después de que Trump cargara contra el magistrado en su red social, Truth Social.

El miércoles, el juez canceló los planes de Trump de comparecer durante los alegatos finales de su juicio civil, en el que se enfrenta a una multa de hasta 370 millones de dólares y un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado.

Donald Trump. Foto: EFE

Engoron explicó en una carta a la defensa que asume que Trump no hablará en el juzgado ya que no ha recibido respuesta a los "límites razonables y legales" que impuso a su intervención, que consistían en que el exmandatario se limitara a referirse al caso en cuestión, y nada más.



El juicio civil en Nueva York contra el republicano y dos de sus hijos, además de otros dos ejecutivos de la Organización Trump, por presuntamente inflar el valor de los activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras comenzó el 2 de octubre, y está previsto que se resuelva esta semana.



La Fiscalía ya obtuvo una primera victoria antes de comenzar el proceso, cuando Engoron dictaminó de manera sumaria que Trump y los otros acusados eran responsables de fraude continuado en la Organización Trump y emitió una orden de cancelación de sus licencias de negocio, que estos han intentado frenar alegando que no es lo bastante clara.



Esta mañana, a pocas horas de que comiencen los alegatos finales, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se mostró "orgullosa" del caso que ha presentado a la Justicia y confió en que el juez le dará la razón, según un comunicado compartido por su oficina.



EFE