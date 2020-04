Donald Trump amenaza con suspender el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con forzar un receso del Congreso para poder confirmar el nombramiento de jueces y altos funcionarios, apoyándose en un artículo de la Constitución nunca invocado hasta ahora.

En una diatriba durante la rueda de prensa diaria para informar sobre los esfuerzos para superar el brote del nuevo coronavirus, Trump acusó a los opositores demócratas en el Senado de retrasar el nombramiento de varios jueces y altos funcionarios de gobierno que requieren la venia de la Cámara Alta.



Tanto la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, como el Senado, controlado por los republicanos, no se han reunido normalmente en medio de la pandemia de la covid-19, pero tampoco han declarado un receso formal. Los legisladores están programados para regresar a la sesión formal el 4 de mayo.



Trump instó al líder republicano del Senado a suspender todas las sesiones para poder confirmar sus candidatos él mismo. "El Senado debería cumplir con su deber y votar a mis nominados o debería posponer formalmente para que yo pueda realizar designaciones en el receso", reclamó el mandatario Trump.



Si la Cámara de Representantes "no está de acuerdo con esta suspensión, ejerceré mi poder constitucional de suspender las dos cámaras del Congreso", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "La Constitución ofrece un mecanismo para que el presidente llene vacantes en esas circunstancias", dijo. "Prefiero no usar esa potestad", dijo. "Probablemente seremos llevados a los tribunales y veremos quién gana".



Trump alegó que algunos de los puestos vacantes que debían cubrirse eran vitales para la respuesta a la epidemia de coronavirus que ya deja más de 30.000 muertos en Estados Unidos. Entre las vacantes que Trump citó que debían cubrirse estaba el director de inteligencia nacional, dos nominados a la Junta de la Reserva Federal (Fed, banco Central) y un puesto de alto nivel en el Departamento de Agricultura.



"Quizás esto nunca se haya hecho antes", señaló Trump sobre la suspensión de la Cámara y el Senado. "Pero lo vamos a hacer", remarcó. El historiador presidencial estadounidense Michael Beschloss dijo en Twitter que "ningún presidente en la historia ha usado el poder constitucional para suspender el Congreso".



Jonathan Turley, un erudito constitucional de la Universidad George Washington que testificó contra la destitución de Trump en el Congreso el año pasado, advirtió al presidente que no aplazara el funcionamiento normal del Congreso. "Este poder nunca se ha usado y no debería usarse ahora", escribió Turley en su cuenta de Twitter.



AFP