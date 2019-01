‘Puedo hacer el muro con decretos de emergencia’: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con declarar una emergencia nacional para ordenar la construcción de un muro fronterizo con México sin la necesidad de la aprobación de fondos por el Congreso.

“Lo puedo hacer si quiero”, dijo Trump sobre esa posibilidad para empezar a construir el muro sin el visto bueno del Congreso, tras la negativa de los demócratas a aprobar su financiación.



El mandatario también afirmó que está “preparado” para que la parálisis presupuestaria impuesta desde el 22 de diciembre se extienda varios meses, incluso más de un año.



Trump hizo tales afirmaciones a los periodistas en la Casa Blanca después de reunirse con los líderes demócratas del Congreso para tratar el cierre parcial de la Administración, que mantiene una cuarta parte del Gobierno paralizado.

“Hemos explicado que lo que necesitamos son 5.600 millones de dólares. Estamos hablando de seguridad nacional, no es un juego. No vamos a abrir el Gobierno hasta que este problema esté resuelto”, insistió.



La parálisis administrativa afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que son una gran atracción turística.



Además, perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno.



Después del jueves pasado, con la inauguración del nuevo Congreso, EE. UU. vive un nuevo escenario político: los republicanos siguen dominando el Senado, pero los demócratas recuperaron la Cámara Baja, con Nancy Pelosi como principal portavoz de la oposición.



“No vamos a construir un muro. Es una inmoralidad entre países”, dijo Pelosi.

La legislatura entrante sacudió los cánones tradicionales, al tener el mayor número de hispanos de toda la historia y nueva generación de políticos diversos.

Entre ellos está Alexandria Ocasio-Cortez, socialista de origen puertorriqueño, quien se convirtió en la mujer más joven en ser electa al Congreso. También está la demócrata Rashida Tlaib, una palestinoestadounidense, e Ilhan Omar, la primera estadounidense de origen somalí en llegar al Capitolio. Ambas son las primeras musulmanas en conseguir un escaño.



Los demócratas de la Cámara insinuaron que demandarían si Trump intenta declarar la emergencia nacional. “La autoridad del presidente en esta área está destinada a guerras y verdaderas emergencias nacionales”, dijo Evan Hollander, jefe del Comité de Apropiaciones de la Cámara.



AGENCIAS AFP Y EFE