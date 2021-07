Fiscales de Estados Unidos asestan duro golpe al emporio de Trump

Fiscales en Nueva York dieron este jueves un primer golpe contra el emporio de expresidente Donald Trump al elevar cargos criminales por evasión de impuestos que recaen en una de sus compañías, la Organización Trump, y sobre Allen Weisselberg, el jefe de finanzas de la empresa y mano derecha del líder republicano.



Los cargos hacen parte de una investigación contra Trump y sus finanzas que arrancó hace dos años el Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, a la que ahora se ha sumado la Fiscalía General de Nueva York que encabeza Letitia James.



Las autoridades alegan que tanto la empresa como Weisselberg “maquillaron” los libros de contabilidad para pagar menos tributo al erario público al no reportar beneficios que ofrecían a ejecutivos de la compañía como alquiler gratis de apartamentos y carros al igual que el pago de jugosas bonificaciones.



El encausamiento fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia de Nueva York luego de que un Gran Jurado diera su visto bueno. Weisselberg se entregó a las autoridades este mismo jueves y podría terminar en la cárcel de ser hallado culpable. La organización, por su parte, enfrentaría multas millonarias si los fiscales logran demostrar la evasión. De hecho, este jueves, tanto la empresa, como Weisselberg, se declararon no culpables ante la acusación presentada en su contra por fiscales.



Los abogados del ejecutivo, que trabajaba con Trump desde los años ochenta, indicaron que Weisselberg es inocente y está siendo usado como un “peón en una campaña de tierra arrasada, que lo que busca es dañar al expresidente. Esto no es justicia sino política”, dijo la Organización Trump en un comunicado.



El exmandatario, por su parte, acusó a los demócratas de politizar la justicia para tratar de frenar su movimiento e impedir que regrese al poder.



De momento, ni Trump ni alguno de sus hijos hacen parte de esta demanda. Sin embargo, la estrategia de los fiscales al parecer es obtener la cooperación de Weisselberg para que denuncie a su jefe y evite una larga temporada en la cárcel. No solo en este caso puntual de evasión a través del pago de beneficios sino sobre las finanzas personales de Trump a lo largo de las décadas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya organización fue acusada de fraude fiscal. Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP

Algo parecido a lo que sucedió con su abogado personal Michael Cohen, quien también era vicepresidente de la Organización Trump. En el 2018 Cohen se declaró culpable de violar normas bancarias, evasión de impuestos y leyes de financiación de campañas políticas cuando pagó en nombre de Trump a dos mujeres que amenazaban con hablar públicamente de sus relaciones sexuales con el mandatario poco antes de las elecciones presidenciales del 2016.



Cohen terminó cooperando con las autoridades y acusó a su jefe de este y otros crímenes. Aunque las maniobras de Cohen se descubrieron como parte de la investigación que adelantaba un Fiscal Especial para determinar si Trump había trabajado con Rusia para influir en las elecciones, sus declaraciones y documentos obtenidos se convirtieron en el punto de partida de la pesquisa que ahora adelanta Vance.



Una pieza clave en el proceso que armó el Fiscal contra la Organización Trump fue la exnuera de Weisselberg, que trabajaba en la empresa y ahora es uno de los testigos estrella en el proceso.



Este, en todo caso, es solo uno de los problemas legales que enfrenta el exmandatario. En Georgia, por ejemplo, avanza otro que pretende determinar si intentó manipular las elecciones en este estado mientras en la capital estadounidense sigue vigente un proceso en el que se le acusa de usar la presidencia para beneficiarse económicamente.



Si bien Trump tiene inmunidad a nivel federal frente a situaciones que se dieron durante su presidencia -o al menos eso creen la mayoría de expertos- no cuenta con protecciones en casos estatales o que se dieron antes de llegar a la Casa Blanca.



En otras palabras, el proceso que hoy tiene contra las cuerdas a Weisselberg y la Organización Trump también podría enredar al ex mandatario y llevarlo a la cárcel.



De alguna manera, no obstante, este caso y otros que surjan en el futuro podrían convertirse en el “caballito de batalla" que necesita Trump para mantenerse vigente y posicionarse de cara a las próximas elecciones presidenciales.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

