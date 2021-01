Tras cierre de su Twitter, Trump dice que 'conspiran para silenciarlo'

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este viernes la decisión de Twitter de suspender permanentemente su cuenta en la red social y dijo que se plantea crear su propia plataforma para difundir sin filtros sus mensajes.



(En contexto: Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump)

(Además: ¿Qué tan probable es que se dé una destitución exprés de Trump?)



"¡No nos silenciarán!", exclamó Trump en un comunicado distribuido por la Casa Blanca después de que Twitter anunciara que le había privado definitivamente de su cuenta personal en la red social, @realDonaldTrump.



"Predije que esto ocurriría. Hemos estado negociando con varios sitios más, y tendremos un gran anuncio pronto, mientras miramos también las posibilidades de construir nuestra propia plataforma en un futuro cercano", añadió.



El mandatario saliente dijo que Twitter "ha ido más y más lejos a la hora de prohibir la libertad de expresión", y les acusó de haberse "coordinado con los demócratas y la izquierda radical" para eliminar su cuenta.

'Me han silenciado a mí y a USTEDES, a los 75 millones de grandes patriotas que votaron por mí' FACEBOOK

TWITTER

"Me han silenciado a mí y a USTEDES, a los 75 millones de grandes patriotas que votaron por mí", subrayó Trump, que también se quejó de las protecciones de las que disfrutan Twitter y otras redes sociales, que les eximen de consecuencias legales por lo que publican terceras partes en sus sitios web.



La medida de Twitter priva a Trump de su principal megáfono, una cuenta con la que ha emitido más de 55.000 mensajes durante más de once años y que contaba con 89 millones de seguidores.



(Siga con: Justicia de EE. UU. culpa a 15 personas por asalto al Capitolio)



La red social suspendió temporalmente este miércoles la cuenta de Trump durante 12 horas, después de que el presidente justificara en un tuit el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, que resultó en cinco muertos, al menos trece policías heridos y todo tipo de destrozos en la sede del Legislativo.



Twitter le devolvió después la cuenta con la advertencia de que "cualquier violación adicional de las reglas de Twitter resultaría" en una suspensión permanente, y este viernes, después de analizar los dos últimos tuits de Trump, decidió tomar esa extraordinaria medida.

Protestas en el Capitolio de Washington. Foto: Efe

(También: Pelosi busca asegurarse que presidente Trump no use códigos nucleares)



"Tras una revisión minuciosa de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", indicó Twitter en un comunicado publicado en su blog oficial.



La red social explicó que los tuits de Trump, en los que defendía a sus votantes y anunciaba que no asistiría el 20 de enero a la investidura de Joe Biden, se estaban interpretando en las redes sociales como "una marcha atrás de su compromiso previo" con una "transición ordenada".



Además, sus mensajes "pueden servir como aliento a quienes puedan estar considerando actos violentos (al dejarles claro) que la investidura sería un objetivo 'seguro', porque él no asistirá", añadió Twitter.

'Predije que esto ocurriría. Hemos estado negociando con varios sitios más, y tendremos un gran anuncio pronto' FACEBOOK

TWITTER

La de Twitter es la medida más definitiva de las tecnológicas contra el discurso de

Trump tras el asalto al Capitolio, pero no la única: tanto Facebook como Instagram bloquearon el acceso del presidente a su cuenta al menos hasta que se complete el traspaso de poder el 20 de enero, y Twitch y Snapchat han desactivado su perfil indefinidamente.



Muchos seguidores de Trump difunden cada vez menos sus mensajes en Twitter y más en una red social alternativa de reciente creación, llamada Parler, pero esa plataforma también ha empezado a sufrir consecuencias tras el ataque al Capitolio: este viernes, Google eliminó su aplicación de su tienda virtual.



EFE

También le recomendamos:

-Quiénes eran las cinco personas que murieron en el ataque al Capitolio



-Video muestra a la familia Trump celebrando protestas en Washington



-China amenaza a EE. UU. por viaje de embajadora de la ONU a Taiwán



-¿En qué consiste la enmienda que piden invocar para destituir a Trump?