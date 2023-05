El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue este martes hallado responsable de de "abuso sexual" y difamación, pero no de violación, en el caso fruto de las denuncias de la escritora E.Jean Carroll. Esta es la primera vez que un expresidente estadounidense es declarado responsable de agresión sexual.



(Siga leyendo: ¿Quién es Jean Carroll, la mujer que acusa a Trump de violarla?)



Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro de memorias que publicó en 2019.



(Además: Escritora Carroll comparece como testigo en juicio contra Trump: 'Me violó')

El expresidente, sin embargo, siempre ha negado esas acusaciones, llamando a la escritora mentirosa y señalando que está 'mentalmente enferma'. Tras conocerse la decisión del jurado, Trump calificó de "vergüenza" la sentencia que lo declara responsable de agresión sexual.



"No tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", escribió el empresario en un escueto mensaje escrito totalmente en mayúsculas en su red social, Truth Social, minutos después de la noticia.

No tengo ni idea de quién es esta mujer. FACEBOOK

TWITTER

Este martes el jurado, integrado por nueve personas (seis hombres y tres mujeres), determinó, además, que Trump tendrá que resarcir a Carroll con cinco millones de dólares por agresión y difamación, según reportaron medios estadounidenses.



Tras salir de la sala del tribunal, Carroll fue rodeada por periodistas. Sonriendo, y mientras se subía a un atuomóvil, la escritora declaró: "Estamos muy contentos".



(Puede leer: Trump acusó de 'mentalmente enferma' a la mujer que lo señaló de violación)



El jurado que veía el caso alcanzó un veredicto en tiempo récord. Retirado para deliberar poco antes del mediodía de este martes, y descontada la hora de pausa por el almuerzo, el jurado necesitó menos de tres horas para alcanzar un acuerdo unánime.



El jurado debía pronunciarse sobre si Trump era responsable (término usado en los casos civiles) por violación, por abuso sexual o por tocamientos, y el jurado eligió la segunda posibilidad, además de considerarlo responsable por difamación.



(Lea también: 'No tengo idea quién es esa mujer': Trump reacciona a sentencia por abuso sexual)

Facebook Twitter Linkedin

E. Jean Carroll. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

(Además: Mujer que denunció a Trump por violación no quiere dinero, sino 'su buen nombre')



El juez había pasado esta mañana una hora y media explicando de forma prolija lo que significaban las distintas acusaciones y los conceptos asociados -consentimiento, agresión sexual, tocamientos forzosos- que se dilucidaban en el caso de la violación, o la existencia de una voluntad de hacer daño en el caso de la difamación.



Trump no ha comparecido en todo este tiempo, mientras que la escritora lo ha hecho en todas las sesiones durante las dos semanas que ha durado el juicio.

Los daños



El jurado le otorgó a E. Jean Carroll un total de cinco millones de dólares. Así las cosas, Trump debe pagarle tres millones de dólares por daños y perjuicios por difamación, y otros dos millones de dólares por agresión, que incluye la agresión sexual que la escritora le dijo al tribunal que ocurrió en la década de 1990.



(Siga leyendo: El controversial Título 42: ¿cuál es su impacto en los migrantes colombianos?)



Debido a que este es un caso civil, Carroll pudo demandar a Trump por daños y perjuicios. Un tiempo de cárcel para el expresidente nunca estuvo sobre la mesa, ya que no se trataba de un caso penal.

Juez aconseja a los jurados permanecer en el anonimato

Medios presentes en el tribunal señalan que, después de que se leyó el veredicto, el juez Lewis Kaplan pasó varios minutos agradeciendo a los miembros del jurado por su trabajo, diciendo que habían sido arrancados de sus vidas para llegar a la corte y tomar una decisión difícil.



Las identidades del jurado, integrado por nueve miembros, se mantuvieron en secreto por motivos de privacidad.



(Además: EE. UU.: cuatro ultraderechistas, culpables de sedición por asalto al Capitolio)



Kaplan dijo que una vez que los miembros del jurado abandonaron la sala del tribunal, les correspondía a ellos decidir si continuarían en el anonimato. "Mi consejo para ustedes es que no se identifiquen, ni ahora ni por mucho tiempo", les dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump. Foto: AFP / Archivo El Tiempo

'No tiene que ver con dinero'

Este lunes la abogada de Carroll dijo ante el tribunal de Manhattan que la escritora no buscaba dinero en el juicio contra el expresidente, sino "restaurar su buen nombre". En la última sesión destinada a escuchar los alegatos de defensa y acusación, la abogada Roberta Kaplan, del equipo acusador, trató de desmontar los argumentos de la defensa de Trump, pero insistió en las motivaciones de su clienta, según informaron los medios presentes en la sala.



(Siga leyendo: Los cálculos detrás del sí de Joe Biden a la reelección)



"Para Jean Carroll, esta denuncia no tiene que ver con el dinero", insistió, sino que se trata de "recuperar su buen nombre", dijo, en referencia a los distintos calificativos que Carroll ha recibido de parte de Trump -como mentirosa o enferma mental, entre otros- desde que él conoció la denuncia.



Kaplan se refirió de nuevo a la comentada frase de Trump de que Carroll "no era (su) tipo", y recordó al jurado la reacción de Trump al ver una antigua foto en la que confundió a Carroll con su propia exesposa Marla Trump.

Para Jean Carroll, esta denuncia no tiene que ver con el dinero. FACEBOOK

TWITTER

La defensa de Carroll presentó como testigos en el juicio a otras dos mujeres que dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Trump. Una de ellas, la ejecutiva Jessica Leeds, dijo en la corte que Trump la toqueteó en un vuelo interno en clase business en la década de 1970.



La periodista Natasha Stoynoff aseguró, por su parte, que el magnate la había besado sin su consentimiento durante una entrevista en su mansión de Mar-a-Lago en 2005.



Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de agresión sexual antes de las elecciones de 2016 en las que llegó a la presidencia de Estados Unidos. El republicano, que aspira volver a la Casa Blanca en los comicios de 2024, siempre ha negado las acusaciones y hasta ahora nunca había sido condenado por la justicia.



Cabe anotar que este caso es apenas uno de los líos legales que enfrenta Trump. El mes pasado, se declaró inocente en un caso penal relacionado con un pago de dinero en negro para comprar el silencio de una estrella porno justo antes de la elección de 2016.



El expresidente también está siendo investigado por sus esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y su implicación en el asalto al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO