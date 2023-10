Defensa de Donald Trump pide retirar los cargos que enfrenta en dos procesos judiciales

La defensa de Donald Trump pasó este jueves al contraataque y pidió retirar los cargos en dos de sus juicios, el de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels y el de interferencia electoral, además de solicitar que se retrase el caso por los documentos de Mar-a-Lago hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

En tres actuaciones distintas, sus equipos defensores introdujeron las mociones correspondientes ante los distintos juzgados que llevan los casos: en Florida, sus abogados alegan que la fecha de mayo de 2024 en que se fijó el juicio por los documentos de Mar-a-Lago es ahora "insostenible".



Y piden a la jueza Aileen Cannon que lo retrase como mínimo a mediados de noviembre de 2024, justo después de las elecciones, pero es dudoso que Cannon acepte, ya que rechazó una petición similar el pasado julio.



En el caso de la actriz Stormy Daniels -el pago irregular de 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre una relación sexual-, el caso está fijado para marzo de 2024 en Nueva York, pero ahora los abogados alegan que la forma en que se llevó a cabo la instrucción del caso "pone en cuestión la integridad del proceso de justicia penal" y además "interfiere con la campaña del candidato presidencial".

El expresidente estadounidense Donald J. Trump (d) sentado con su abogado Christopher Kise (i) en la sala del tribunal de Nueva York. Foto: EFE

El expresidente Trump -argumentan sus letrados- no pudo haber pagado a su abogado personal para que él usara sus cuentas bancarias personales "para falsificar informes contables de la Organización Trump", y esto indica que se trata simplemente de "un paquete de cargos con motivación política".



Por último, y en el caso que se sigue en Washington por interferencia electoral, iniciado por el fiscal Jack Smith y previsto igualmente para marzo de 2024, los letrados arguyen que Trump está cubierto por la inmunidad presidencial porque aún ocupaba la Casa Blanca en el momento de los hechos, y que además el Senado ya lo absolvió y por eso mismo no pueden volverlo a juzgar por aquellas conductas.



El caso penal en Washington se centra en los últimos meses de Trump en el cargo hasta el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE. UU. por parte de miles de sus partidarios mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria del presidente Joe Biden.

El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invadieron al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Los fiscales alegaron que la promoción de Trump de falsas reclamaciones de fraude electoral, las súplicas a funcionarios estatales y federales para anular las victorias de Biden en estados disputados y los esfuerzos para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para detener o retrasar la certificación de los resultados fueron parte de una constelación de comportamiento criminalmente obstructivo.



Pero los abogados de Trump argumentaron este jueves que hablar sobre asuntos de interés nacional, instar a otros funcionarios a cumplir con sus deberes y garantizar unas elecciones justas estaban dentro del "núcleo" de sus responsabilidades como presidente.

