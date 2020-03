Clinton dice que relación con Lewinsky fue para gestionar la ansiedad

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró que su relación sexual con la entonces becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky fue "una de las cosas que hizo para gestionar su ansiedad".



En estos términos se expresó el expresidente durante la grabación del documental "Hillary", que se estrenó este viernes y aprovecha la campaña presidencial de su esposa en 2016 para hacer un repaso de la vida de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y que también abarca este polémico episodio en la vida del matrimonio.



(Lea también: 'Un gran abuso de poder': Mónica Lewinsky sobre Bill Clinton)

Bill Clinton aseguró durante uno de los capítulos de la miniserie que esto "era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento" y que todo el mundo en su vida tiene "presiones, decepciones y miedos", y que él buscó distracciones durante años para manejar mejor su ansiedad.



(Vea también: Los escándalos sexuales de los presidentes de Estados Unidos)



Sobre este incidente, que sirvió a la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de "impeachment" en su contra, Clinton admitió en el documental haberle mentido a su mujer en un principio tras negarlo en varias ocasiones hasta que finalmente "tuvo que sentarla" y confesar "lo que era demasiado obvio".

La excandidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, continuó su matrimonio con Bill Clinton, pese a la polémica que generó la relación de su marido con Mónica Lewinsky. Foto: Mario TAMA / AFP

"Nos sentamos en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que había pasado y cuándo, y que me sentía terriblemente", expresó Clinton en la serie, que insistió en que "no tenía defensa posible" y lo que había hecho era "inexcusable".



Por su parte, Hillary Clinton señaló sobre este asunto que estaba "devastada" y que no podía creer que su marido le hubiera mentido. La pareja también abordó las sesiones de terapia matrimonial a las que acudieron tras el asunto con Lewinski y apuntaron a que aunque en las sesiones se produjeron discusiones "muy dolorosas", fueron necesarias.



En este sentido, Bill Clinton se refirió a la terapia como "una de las cosas más duras que he tenido que hacer". Sobre Lewinsky, el expresidente estadounidense manifestó que se siente muy mal por el hecho de que la vida de la exbecaria haya estado definida por ello "de una manera injusta", aunque cree también que ya es tiempo de que Lewinsky "pase la página".



EFE