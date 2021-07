Disney restablece el uso de tapabocas en sus parques en Orlando

Disney anunció que desde mañana viernes será obligatorio el uso de tapabocas en los medios de transporte y lugares cerrados de sus parques en Orlando (Florida), incluso para las personas vacunadas.

(También: EE.UU. incluye otra vez a España entre países a los que desaconseja viajar)



La medida se aplica también a los trabajadores de los parques, según un comunicado difundido por Disney World en la página Inside the Magic.



Florida afronta una nueva ola de la pandemia de covid-19, que algunos medios han calificado como "la pandemia de los no vacunados", pues la inmensa mayoría de los afectados son personas que han optado por no recibir inmunización.



Ron DeSantis, el gobernador del estado, que según la universidad Johns Hopkins, es el tercero con más casos acumulados de covid-19 y el cuarto en número de muertes de todo el país, ha basado su estrategia frente a la pandemia en la vacunación y dejado de lado las medidas preventivas.



El uso de tapabocas nunca ha sido obligatorio a nivel estatal desde que se inició la pandemia, pero el acceso a las vacunas se hizo general desde los primeros meses de 2021.



El martes 27 de julio las autoridades sanitarias de Florida reportaron a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 16.038 nuevos casos de covid-19, una cifra que no se registraba desde el 15 de enero pasado.



Precisamente ese día los CDC pidieron a los estadounidenses que residan en zonas donde la incidencia del virus ha aumentado que vuelvan a llevar tapabocas cuando estén en espacios cerrados.

Los tapabocas se exigen (a partir de hoy) a empleados y visitantes en todos los espacios interiores públicos del condado, para protegernos FACEBOOK

TWITTER

En la semana del 16 a 22 de julio se registraron en Florida 73.199 nuevos contagios, un aumento del 60 % respecto de la anterior (45.584 casos), más que ningún otro estado del país, según datos del Departamento de Salud de Florida (FHD).



La tasa de positividad en el estado alcanzó el 15,1 %, con un promedio de 10.000 nuevos contagios diarios para un acumulado total de cerca de 2,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia el 1 de marzo de 2020, según el FHD, que ahora solo informa de la incidencia de la covid-19 una vez por semana.



No solo Disney ha vuelto a hacer obligatorio el uso de tapabocas en Florida. El condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, volvió a imponer desde el pasado miércoles la obligación de llevar tapabocas dentro de las instalaciones gubernamentales ante el "alarmante" repunte de la covid-19 en el estado, una medida que afectará tanto a empleados como a visitantes.



"Lastapabocas se exigen (a partir de hoy) a empleados y visitantes en todos los espacios interiores públicos del condado, para protegernos" de un posible contagio de la variante delta, señaló Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. En el caso de Disney World, el uso de tapabocas es opcional en los espacios abiertos y los niños menores de 2 años están exentos de llevarlas en todos los lugares.

Recomiendan tapabocas para vacunados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés) recomendarán este martes que los estadounidenses completamente vacunados contra la covid-19 vuelvan a llevar tapabocas en interiores en la mayor parte del país, según varios medios locales.



El cambio en las directrices de los CDC, que se espera que se confirme durante una rueda de prensa en la tarde, responde al aumento de contagios en el país por la variante delta de la covid-19, mucho más contagiosa.

Facebook Twitter Linkedin

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos. Foto: EFE



A mediados de mayo, a medida que avanzaba la campaña de vacunación en Estados Unidos, los CDC recomendaron que quienes hubieran recibido ya la pauta completa podían ir ya sin tapabocas la mayor parte del tiempo, incluso en interiores.



El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, reconoció el domingo que las autoridades sanitarias del país estaban "considerando activamente" cambiar la recomendación sobre las tapabocas ante el avance de la variante delta, que supone ya al menos el 83 % de los casos de covid-19 secuenciados en la nación.



EFE

También le recomendamos:

-Kamala Harris y su estrategia para la migración en Estados Unidos



-¿Por qué la variante delta tiene a Estados Unidos contra las cuerdas?



-Economía de EE. UU. crece a una tasa anual de 6,5 % en el segundo trimestre