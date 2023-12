Disminuyen probabilidades de nieve en Navidad en EE. UU.: los estados donde sí habrá

A pesar de que de acuerdo con los pronósticos del clima se esperaba que este invierno en Estados Unidos presentara temperaturas más frías, las posibilidades de que los estados experimenten nevadas durante Navidad han disminuido y solo algunos podrán disfrutar de un paisaje blanco el 25 de diciembre.

Si bien no han faltado las lluvias y las bajas temperaturas, algo que ha llamado la atención en este invierno para los estadounidenses es que en esta ocasión no se ha experimentado aire frío como normalmente sucede en la temporada. De hecho, de acuerdo con el Centro de Pronósticos de Fox, el invierno meteorológico que va desde el 1 de diciembre hasta el 29 de febrero ha sido bastante templado y hasta ahora no hay señalas de que masas de aire ártico afecten al país.

Lo anterior significa que muchas zonas donde se estaba esperando la caída de nieve no verán este fenómeno próximamente, ya que según lo previsto, únicamente en el 18 por ciento de los estados de la Unión Americana habrá una blanca Navidad que, según los parámetros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se presenta cuando hay al menos dos centímetros de nieve en el suelo el 25 de diciembre.

Las excepciones, de acuerdo con los pronósticos del clima, en donde sí se presentarán nevadas en los próximos días incluyen la Sierra Nevada de California y las Montañas San Juan en Colorado y Nuevo México, lo que es una buena noticia para quienes disfrutan de los deportes de invierno.

Esquí en Aspen Foto: visittheusa.mx

Temperaturas cálidas arruinarán la Blanca Navidad de muchos estodounidenses

Según los expertos las temperaturas no llegarán por debajo del punto de congelación en la mayor parte del territorio de EE. UU. De hecho, según las perspectivas a largo plazo del Centro de Predicción Climática de la NOAA, la mayor parte del país experimentará temperaturas más cálidas que el promedio durante las próximas semanas.

Si bien se prevé que se presenten tormentas, no habrá temperaturas bajo cero, lo que reducirá las posibilidades de fuertes nevadas. Así, la racha sin nieve continuará en el noreste, en donde durante casi dos años no han experimentado este fenómeno. Eso incluye a la ciudad de Nueva York en donde se ha establecido un nuevo récord de 667 días sin nieve, superando el anterior de 383 en 1998.

A pesar de que en los estados del noreste los inviernos suelen ser muy fríos con importantes nevadas, al parecer los residentes deberán resignarse, pues en esta ocasión no sucederá.