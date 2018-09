Trump afirma que la Corte Penal Internacional no tiene 'legitimidad'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó luego de un año a la Asamblea General de la ONU. Desde ahí, aseguró en su discurso que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene "ninguna legitimidad".



"La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable", afirmó.



"En lo que respecta a Estados Unidos, la CPI no tiene ninguna jurisdicción, ni legitimidad ni autoridad", agregó.



Así mismo, en su segunda comparecencia ante la asamblea más importante del mundo se refirió a Irán, Siria y Corea del Norte.

Trump promete "respuesta" si Siria utiliza armas químicas

El Presidente prometió "una respuesta" contra Siria si el país vuelve a utilizar armas químicas, al denunciar el "caos" sembrado por sus gobernantes. "Saquean los recursos de su nación", dijo el mandatario ante la ONU.

Denunció "la dictadura corrupta de Irán"

Trump describió a Irán como una "dictadura corrupta" que está obligando a los ciudadanos iraníes a pagar por sus agresiones militares en el exterior, en un severo mensaje contra la república islámica en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



"Los líderes de Irán han propagado el caos, la muerte y la destrucción", dijo. "Ellos no respetan a sus vecinos ni fronteras ni los derechos soberanos de las naciones", añadió.

Habló sobre Corea del Norte

El mandatario destacó su "audaz estrategia hacia Corea del Norte". Advirtió que las sanciones internacionales contra Pyongyang "seguirán hasta la desnuclearización" de la península coreana.



Hace apenas un año, en esta misma tribuna, Trump había atacado al líder norcoreano, Kim Jong Un, y había amenazado con "destruir totalmente" a Corea del Norte.

Trump dice que Venezuela vive "una tragedia humana"

El gobernante estadounidense llamó a todos los países reunidos en la ONU a reclamar "la restauración de la democracia" en el país vecino.



"Actualmente, somos testigos de una tragedia humana, por ejemplo en Venezuela", dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General, minutos después de que el Tesoro anunciara más sanciones contra el entorno del presidente Nicolás Maduro, apuntando a la primera dama, Cilia Flores, y también cercando al líder chavista Diosdado Cabello.



También aprovechó para criticar el socialismo y el comunismo. "No hace mucho, Venezuela era uno de los países más ricos de la Tierra. Hoy el socialismo ha arruinado a esta nación rica en petróleo, y conducido a su pueblo a la abyecta pobreza", dijo.



"Hoy estamos anunciando sanciones adicionales contra el régimen represivo, apuntando al círculo íntimo y a los asesores cercanos", indicó.

