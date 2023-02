El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene esta noche una cita -como todos los años- con todos los connacionales y millones de espectadores a nivel mundial que quieren escuchar las promesas, problemas y propuestas hacia el porvenir por parte del mandatario de una de las naciones más influyentes en el mundo.



La tarea no es fácil, y por más que el discurso del estado de la Unión sea un evento planeado al milímetro y con mucha antelación, existe mucho en juego para lo que Biden dirá este martes en la noche.



(Además: ¿Estados Unidos se desensibiliza por el aumento de tiroteos?)



Estas son las claves que le muestran todo lo que necesita saber acerca del discurso del estado de la Unión.

En un complejo escenario nacional e internacional marcado por la guerra en Ucrania, rezagos económicos, violencia policial, tensiones con China y la enorme polarización, Joe Biden se dirigirá este martes en la noche a los ciudadanos estadounidenses para dar un balance de la situación en el país, y su ruta de acción para este año.



(También: La incursión de globo espía que tensó aún más relaciones entre EE. UU. y China)

¿Qué es el discurso del estado de la Unión?

En pocas palabras, el discurso del estado de la Unión (o State of the Union Address, en inglés) es un evento en el que el presidente de turno de los Estados Unidos se dirige al Congreso para brindar un informe del estado del país, además de brindar las propuestas legislativas y aspiraciones para el año.



Es un evento que, si bien inició desde 1790 con el presidente George Washington, es tradición anual oficial desde 1934.



Generalmente el presidente realiza el evento en enero de cada año, sólo en siete ocasiones se ha realizado en febrero, convirtiéndose esta en la octava, y una vez en marzo.



(Siga leyendo: Preocupación de Estados Unidos y Fiscalía por Paz total de Petro)



A pesar de que tradicionalmente se espera que el discurso se de cada año, no está contemplado ese período en la constitución estadounidense.



"El presidente deberá periódicamente dar al Congreso información del estado de la Unión y recomendará para su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes", expresa la sección 3 del Articulo II de la Constitución.



Joe Biden, pronunciará este martes su segundo discurso del estado de la Unión y lo hará a las 9 p. m. (hora local), en horario de máxima audiencia.

¿Por qué es tan importante el discurso de la Unión?

Considerado como el evento más importante del año en la política estadounidense, no es una tarea fácil escribir, ni dar el discurso del estado de la Unión, sino un proceso complejo que dura meses, en el que los mensajes se reescriben una y otra vez, y que culmina con el presidente dando cuentas ante el Congreso en un evento rodeado de mística.



La importancia del discurso del estado de la Unión radica en que en él se dará la ruta de acción del gobierno por el resto del año, se plantearán cuáles son los problemas que aquejan a la nación y se mostrará cuáles tienen más importancia.



En el discurso no sólo se tendrá que cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía sobre lo que ellos consideran importante solucionar; lo cual es aún más complejo teniendo en cuenta un país polarizado con más de 300 millones de habitantes de distintas, razas, géneros y clases sociales; sino que también se deberá cumplir con las expectativas del gobierno.



(Le recomendamos: Banco central de EE. UU. sube tasas 25 puntos básicos y apunta a más aumentos)

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden dará el discurso del estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Foto: Reuters

Detrás del discurso de Biden se esconde un proceso complicado, en el que están implicados todos los sectores del Gobierno y que es "totalmente diferente" a cualquier otro que pueda dar un presidente, relata a EFE Jeff Shesol, quien se encargó de redactar un sinfín de discursos para el expresidente Bill Clinton (1993-2001).



El discurso es la oportunidad perfecta que tienen los sectores de gobierno para marcar la agenda de su interés.



Si los jefes de los departamentos consiguen que sus ideas se incluyan en el discurso, eso significa que pasan a ser una prioridad personal para el presidente y que probablemente recibirían más fondos del presupuesto.



Por lo que el discurso de la Unión es un juego de disputas, debate, diálogo y consenso.

¿Cuánta planeación hay detrás del evento?

Uno de los aspectos que distingue el discurso del estado de la Unión es la dedicación con la que se elabora: el trabajo empieza tres o cuatro meses antes y hay partes que se reescriben, editan, eliminan y vuelven a incluir una y otra vez. Shesol, quien escribió los discursos del estado de la Unión de Clinton en 1999 y 2000, explica que los presidentes suelen estar muy involucrados en ese proceso.

Ese mismo proceso, con el presidente haciendo cambios mientras lee, se repite de manera diaria hasta que toca dar el discurso FACEBOOK

TWITTER

En el caso de Biden, la implicación parece ser la misma y, de hecho, su equipo de comunicaciones lleva meses preparando su discurso del estado de la Unión, eligiendo entre otras cosas qué políticas específicas se mencionarán en el texto.



Una vez terminada la etapa de consenso de la agenda con los distintos sectores políticos, el equipo de comunicaciones suele ponerse a escribir y redacta diferentes versiones del discurso.



(Lea también: Así es el pacto militar entre EE. UU. y Filipinas que eleva la tensión con China)



Cuando tiene el borrador final, llega la hora de los ensayos. Esos ensayos suelen producirse en un pequeño cine dentro de la Casa Blanca.

El presidente se coloca en un podio similar al que tendrá en el Congreso y, mientras va leyendo el borrador, va haciendo cambios: quizás hay una parte que es muy larga y otra sección que es muy lenta o parece aburrida.



"Y ese mismo proceso, con el presidente haciendo cambios mientras lee, se repite de manera diaria hasta que toca dar el discurso", cuenta Shesol. Cuando llega el día del discurso del estado de la Unión, se hacen los últimos cambios y se mete la versión final en un teleprónter.

Facebook Twitter Linkedin

La situación de brutalidad policial y la necesidad de una reforma son temas que aquejan a un importante sector de los ciudadanos. Foto: AFP

¿Qué temas abordará Joe Biden en el discurso?

Convencer a Estados Unidos de que él es el arquitecto de la recuperación económica y el garante de su éxito futuro.



El presidente Joe Biden pronuncia un gran discurso de política general con mucho en juego; si quiere aspirar a la Casa Blanca para los comicios de 2024, el resultado dependerá en gran medida de lo que diga en la noche. Sin embargo, no lo tendrá fácil.

El "principal mensaje (será) que todavía tenemos que avanzar, pero que la gente se tiene que sentir optimista", dijo este lunes el principal asesor económico de Biden, Brian Deese.



Biden tendrá que convencer a sus compatriotas de que lo mantengan en el cargo hasta los 86 años.



Porque él estima que necesita más tiempo para cumplir sus grandes promesas: reactivar la industria en beneficio de la clase media, apaciguar a una sociedad polarizada y defender la posición de Estados Unidos frente a autocracias cada vez más audaces, como China.

(Lea también: Visa a Estados Unidos: qué pasa si su solicitud queda en trámite administrativo)



Es de esperar que se presente, nuevamente, como "un presidente increíblemente optimista", anticipó el lunes su portavoz, Karine Jean-Pierre. El demócrata repite en cada ocasión que "nada se le resiste" a la primera potencia mundial, a pesar de los crecientes desafíos internacionales.



A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, Biden probablemente no dudará en elogiar su papel de liderazgo en la respuesta occidental a Rusia y, más ampliamente, su visión de "líder del mundo libre" frente a las autocracias.



En particular frente a China, a la que Estados Unidos acusa de haber enviado un globo espía sobre su territorio, finalmente derribado el sábado.

Dime a quién invitas y te diré de qué hablarás

Facebook Twitter Linkedin

Los padres de Tyre Nichols asistirán al evento. Foto: AFP

Más allá de la economía y la geopolítica, Biden también buscará, como es costumbre, abarcar un amplio abanico de temas.



La lista de invitados de la Casa Blanca, publicada el martes, da una idea. Estarán allí, por ejemplo, los padres de Tyre Nichols, un joven negro víctima de la violencia policial en Memphis.



También asistirá la embajadora de Ucrania, el cantante y activista Bono, personas que han superado el cáncer, una pareja de lesbianas, el padre de una víctima de una sobredosis de fentanilo.



Pero también uno de esos "héroes" que a Estados Unidos le gusta celebrar, Brandon Tsay, quien desarmó al autor de un tiroteo mortal que golpeó a la comunidad asiática en California.



Y una mujer de Texas que casi muere de un aborto espontáneo después de que los médicos se negaran a tratarla por temor a violar una ley que restringe el aborto.



(Le invitamos a leer: Nuevo caso de abuso policial: matan a tiros a afroamericano en silla de ruedas)

Biden planea invitar a la unión a los Republicanos

Biden aprovechará su discurso sobre el estado de la Unión en el Congreso para tender la mano a los republicanos para negociar sobre el techo de deuda, según explicó este lunes su principal asesor económico, Brian Deese.



En una rueda de prensa, Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, aseguró que Biden mostrará su "deseo de mantener una conversación realmente seria" con los republicanos sobre las prioridades fiscales y económicas del país.



El encuentro del pasado miércoles entre Biden y el republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, terminó sin acuerdo sobre el límite de deuda, que divide a demócratas y republicanos.



(Además: Desempleo en EE. UU. alcanza mínimo histórico con 500 mil nuevos puestos)



McCarthy ya advirtió de que su partido no aprobará un aumento que no vaya ligado a un recorte de gastos.



Deese señaló la voluntad de Biden de "encontrar un terreno común" en la reducción de los costes para las familias y la creación de más puestos de trabajo en el sector manufacturero, " de forma que se reduzca el déficit".

Facebook Twitter Linkedin

Kevin McCarthy, prersidente de la Cámara de Representantes, con quien Biden deberá llegar a un acuerdo sobre la situación fiscal y económica del país. Foto: AFP

¿Qué temas aquejan a los estadounidenses?

El principal tema de discusión y que los ciudadanos exigen una pronta solución gira alrededor de la situación económica del país.



La mayoría de la población estadounidense cree que reducir el déficit presupuestario es una prioridad que deben abordar este año tanto el presidente Joe Biden como el Congreso, según un sondeo publicado este lunes por el centro Pew Research.



Esta encuesta muestra las principales inquietudes de la sociedad estadounidense, y la mayor es la económica: El 75 % de la población cree que la primera prioridad es fortalecer la economía.



Además, ha tomado relevancia la preocupación por el déficit presupuestario, con un 57% de estadounidenses que defienden reducirlo, en comparación con un 45 % el año pasado.



(Le puede interesar: EE. UU.: FBI registra otra casa de Biden en busca de más documentos secretos)



Son muchos más republicanos los que consideran esta cuestión como una prioridad, un 71 % frente al 44% de los demócratas consultados.



Otras de las prioridades entre los estadounidenses son la disminución de los costes de los servicios sanitarios (60 %), la defensa ante el terrorismo (60 %), restringir la influencia del dinero en la política (59 %), reducir el crimen (57 %) y mejorar la educación (57 %).



El sondeo del centro Pew Research se desarrolló entre el 18 y 24 de enero de 2023 y contó con aproximadamente 5.100 encuestados, que siguen teniendo una visión negativa de las condiciones económicas en un momento marcado por la elevada inflación y a pesar de buenos datos como el del empleo.

Un crecimiento económico que no se ve reflejado

El presidente demócrata tiene las cifras oficiales a su favor: un crecimiento robusto -Biden estimó también el lunes que el riesgo de recesión es "muy bajo"-, un desempleo bajo y una inflación que se desacelera tras haber golpeado duramente a los hogares. Pero las estadísticas no lo reflejan.



Esto es un gran problema para Biden, que no destaca por su carisma ni su oratoria y apuesta todo a una baza: su balance.



Las gigantescas inversiones y las grandes reformas sociales emprendidas por Biden

no impresionan al electorado, como tampoco el fuerte crecimiento económico ni la baja tasa de desempleo. Lo que les preocupa es la inflación.



(También: EE. UU.: Joe Biden anuncia que pondrá fin a emergencia por covid el 11 de mayo)



A pesar de las enormes inversiones y reformas votadas por Biden, el 62% de los estadounidenses cree que "no ha hecho mucho" o "casi nada" desde que asumió en enero de 2021, según una encuesta del Washington Post/ABC.



El propio campo demócrata no muestra entusiasmo por una nueva campaña de su líder octogenario. La misma encuesta revela que el 38 % de los votantes demócratas quiere otro candidato.

¿Qué mensaje enviará a la comunidad internacional?

Frente a los republicanos que ahora controlan la Cámara de Representantes, Biden se mostrará probablemente como un presidente pragmático, abierto al diálogo político, pero fuerte ante la posición de Estados Unidos frente a las otras naciones.



Los ojos internacionales estarán puestos ante el discurso del presidente Joe Biden, en el que se espera que aborde la guerra en Ucrania a vísperas de cumplirse un año, y más recientemente, la situación de alta tensión que existe entre EE. UU. y China.



Biden también deberá vender su imagen por encima de quien sería su futuro contrincante electoral, Donald Trump.



A pesar de esto, la candidatura del multimillonario republicano tampoco entusiasma a los votantes. Según la encuesta del Washington Post y ABC, el 62% de los estadounidenses estaría "decepcionado" o "descontento" si Biden fuera reelegido en 2024, y el 56% si lo fuera Trump.



(Le recomendamos leer: Para no depender de China, comercio de EE. UU. gira hacia México)

Facebook Twitter Linkedin

La situación del 'globo espía' chino que sobrevoló sobre el espacio aéreo estadounidense y que fue derribado el sábado, elevó las tensiones aún más con China. Foto: AFP PHOTO / CHASE DOAK

En el discurso del estado de la Unión, el presidente abarca tradicionalmente todos los posibles temas de política interna, pero este año, como ocurrió en 2022, saldrán a relucir los internacionales.



El año pasado, Biden se dirigió al Congreso días después de la invasión de Ucrania y ahora podrá presentarse como el líder de la respuesta occidental contra Rusia. Pero se espera sobre todo que hable de China.



(Continúe leyendo: EE. UU. dice que el derribo del globo espía chino respetó derecho internacional)



Según uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, el presidente hablará sobre "el protagonismo de Estados Unidos en el mundo" en general, y de "la gestión de la rivalidad estratégica con China".



La oposición conservadora le acusa de falta de firmeza en el caso del globo chino derribado sobre territorio estadounidense.



Nikki Haley, exembajadora de la ONU y que aspira a desafiar a Trump por la nominación republicana en 2024, tuiteó: " Biden dejó que China nos pisoteara. Es hora de que Estados Unidos vuelva a ser fuerte".

Lo que sí se puede esperar es que luego de que Joe Biden se dirija a las dos cámaras del Congreso reunidas en el mismo hemiciclo, junto a los miembros del Tribunal Supremo, y a millones de espectadores alrededor del mundo, dará de que hablar.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de agencias