Este fue el discurso de Trump en el Día de la Independencia de EE. UU.

En la celebración este jueves del Día de la Independencia de EE. UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó un discurso desde el Monumento de Lincoln, en medio de un 4 de Julio, que también contó con una exhibición de tanques militares y un sobrevuelo de aviones de combate.

Como siempre, el 243 aniversario de la independencia de Estados Unidos de la Corona británica incluye un desfile en la Avenida Constitución, así como el concierto ‘A Capitol Fourth’ en los jardines del Capitolio, con Carole King entre varios artistas, incluidos los Muppets de Plaza Sésamo.



El discurso de Trump culminó con sobrevuelos "de los aviones más modernos y avanzados del mundo", entre ellos cazas F-35 y aparatos del escuadrón Blue Angels de la Marina. Además, tanquetas y vehículos de combate estuvieron estacionados en los alrededores, aunque no circularon porque sus pesadas ruedas podrían dañar las calles de la ciudad.



La fiesta de Trump llegó casi medio siglo después de una celebración similar del presidente republicano Richard Nixon, aunque a diferencia del actual mandatario, éste se limitó a enviar un mensaje en video y el show se vio empañado por protestas. Estos son los apartes más importantes del discurso del mandatario de Estados Unidos.

Exaltación del "extraordinario patrimonio" de EE. UU.

"Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos", dijo el mandatario estadounidense al inicio de su discurso.



Así mismo, Trump recordó el "espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores", el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de Estados Unidos en 1776.



"Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de nosotros", apuntó un Trump rodeado de banderas estadounidenses y de varios tanques del Ejército del país.



"Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer", continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

Bandera de EE. UU. en Marte

En medio de su intervención del Día de la Independencia, el presidente Trump señaló que su país pondrá "pronto" su bandera en la Luna y Marte.



"Vamos a ir otra vez a la Luna pronto, y plantaremos la bandera de Estados Unidos en Marte pronto", señaló el mandatario, quien no precisó una fecha exacta.



En ese punto, el Jefe de Estado de EE. UU. destacó la figura del ingeniero aeroespacial Gene Kranz, presente este jueves en el evento y quien fue el encargado de dirigir la misión tripulada a la Luna de la Nasa en 1969.



Noticia en desarrollo...



ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP y EFE