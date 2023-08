El responsable de los servicios de emergencias de la isla hawaiana de Maui, Herman Andaya, dimitió este jueves después de haber recibido críticas por la respuesta de las autoridades a los incendios que ya se han cobrado la vida de 111 personas.



El condado de Maui confirmó la noticia en redes sociales y aseguró que la dimisión de Andaya fue debido a motivos de salud, y que será reemplazado lo antes posible.

Lea también:​'No solo es ceniza en la ropa, son nuestros seres queridos': dolorosa búsqueda en Hawái

Incendio en Hawái: posibles causas de uno de los incendios forestales más mortíferos

El responsable defendió ayer mismo la decisión de no utilizar el sistema de alerta de emergencia para avisar a la población de los incendios, argumentando que su propósito es advertir de tsunamis y no querían empujar a la gente a correr hacia las llamas, según recoge el medio estadounidense The Hill.



Este jueves, la fiscal general de Hawái, Anne Lopez, anunció que habrá una investigación independiente de la respuesta de las autoridades al desastre.

Facebook Twitter Linkedin

La emergencia dejó en ruinas la ciudad de Lahaina, en Hawái. Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

(Además: EE.UU. refuerza las labores de rescate en Hawái con más equipos caninos).

Los servicios de emergencias no son los únicos que han sufrido el escrutinio público a raíz de la tragedia: el miércoles, la cadena estadounidense NBC se hizo eco de una demanda presentada contra la principal empresa de servicios del archipiélago que la acusa de negligencia por no apagar el sistema eléctrico antes de los fuertes vientos que azotaron las islas la semana pasada.



Por su parte, la cadena ABC emitió una entrevista con el director de una empresa de monitorización eléctrica en la que el experto aseguró que una explosión probablemente causada por la caída de un árbol sobre un cable de alta tensión pudo ser responsable de alguno de los fuegos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, viajará el próximo lunes a la isla de Maui para visitar la zona más afectada por los incendios, los más mortíferos que ha sufrido Estados Unidos en el último siglo.

EFE

Incendios forestales dejan más de medio centenar de muertos en Hawái

Más noticias en EL TIEMPO

En Colombia se registraron más de 60 temblores en un día: estos fueron los más fuertes

Canadá declara el estado de emergencia por una ola de incendios

Incendios en Hawái: hombre murió intentando proteger a su perro con su propio cuerpo