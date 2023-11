Día de Acción de Gracias: dónde darán pavo gratis en California y Nueva York

Asociación Nacional de Supermercados Fecha: 21 de noviembre. Lugares y horarios: 10 am en Billy Market Place, 870 de Cypress Avenue, Queens. 11 am en Green Valley of Sunnyside Marketplace, 44-07 de Greenpoint Av., Queens. 12 pm en C-Town, 29 de Belmont Avenue, Brooklyn. 2 pm en Associated, 1888 de Fulton Street, Brooklyn. 3 pm en Market Place, 1781 de Broadway Av., Brooklyn. 4 pm en Pioneer, 3461 de Fulton Street, Brooklyn.

The New York Foundling and Mott Haven Academy Charter School

Fecha: 21 de noviembre.

Lugar: The Children’s Health Center of The New York Foundling, 170 de Brown Place.

Horario: De 3 a 6 pm.