Devolvió a la biblioteca de NY un libro con 90 años de atraso y la multa fue inédita

Encontrarse un libro extraño en casa podría significar un momento de buena suerte para muchos. Pero para una mujer de Virginia que trataba de hacer una buena obra al regresar un ejemplar a la biblioteca, terminó siendo toda una sorpresa debido a la multa que le cobraron.

Lo que inició como una sencilla búsqueda por un libro que fuera adecuado para un niño de 9 años, terminó siendo un descubrimiento que ha llamado mucho la atención pues descubrió un texto que debió haber sido devuelto a la biblioteca antes del 11 de octubre de 1933, es decir 90 años atrás. Esta es la historia que siguió para devolver el ejemplar.

El libro que tardó 90 años en ser devuelto a la biblioteca



Joanie Morgan compartió que acudió a la biblioteca dentro de la casa de vacaciones de su familia en Hot Springs, Virginia, en busca de un libro que pudiera prestar al nieto de un amigo suyo. Debido a que el lugar estaba lleno de opciones, no le fue sencillo elegir, cuando de pronto se sintió atraída por un libro del novelista polaco-británico Joseph Conrad titulado "Juventud y otras dos historias".

Según relató al medio Business Insider, cuando lo tomó del estante se dio cuenta de que en su lomo tenía estampada la leyenda que indicaba que pertenecía a la Biblioteca Pública de Larchmont, en Nueva York, una vez que lo abrió encontró un papel que indicaba que el ejemplar debía ser devuelto en octubre de 1933.

La razón por la cual la biblioteca en la casa era tan grande se debía a que diversos familiares se habían dado a la tarea de coleccionar ejemplares, por lo que inicialmente la mujer consideró que el libro había sido adquirido por su padrastro, quien había vivido en Larchmont antes de conocer a su madre en 1958.

Luego pensó que quizá el hombre había sacado el título de la biblioteca para alguno de sus hijos que había tenido con su primera esposa y que finalmente había olvidado devolverlo cuando se mezcló con la colección de libros de la casa de vacaciones. Entonces decidió enviar el texto por correo a la biblioteca de Nueva York.

La gente le preguntó si había hecho los cálculos para saber cuánto podría pagar de multa, pero Joanie afirmó que no pensó en ello, simplemente consideró que tenía que hacer lo correcto. Así, llamó a la Biblioteca Pública de Larchmont y le dijo a quién le respondió que planeaba devolver un libro cuya fecha de vencimiento databa de hace 90 años.

El libro fue devuelto a la Biblioteca Pública de Larchmont Foto: Biblioteca Pública de Larchmont

De acuerdo con Business Insider, una vez que la biblioteca recibió el ejemplar se mostraron emocionados con la situación. Pero también compartieron cuáles son sus políticas con respecto a las multas por retraso.

Según compartió el director de la sección de referencias de la biblioteca, Liam Hegarty, la institución impone una multa diaria de 20 centavos a los libros vencidos. Sin embargo, cuando los ejemplares regresan en buenas condiciones, no cobran más que US$5, la intención de ello, dijo, es que no quieren que la gente tema regresar un ejemplar por tener que pagar una inmensa multa. Eso significa que la mujer que decidió regresar el libro "Juventud y otras dos historias" no tendría que preocuparse por pagar US$6.400 que corresponderían al tiempo de retraso.

Al final la historia no solo resultó curiosa sino que, de acuerdo con la biblioteca, ha animado a otras personas a devolver los libros que habían estado guardando. Como ejemplo mencionaron la devolución de un ejemplar vencido en 1969 que incluía un cheque por la multa máxima de US$5 y una donación para los amigos de la Biblioteca de Larchmont.