Detuvieron a colombiano en frontera de EE. UU. y hallaron algo aterrador en su celular

El episodio tuvo lugar el pasado jueves 14 de marzo, cuando los oficiales de la Patrulla detectaron al hombre intentando acceder al territorio estadounidense por el cruce fronterizo de El Paso, utilizado por muchos inmigrantes ilegales debido a su cercanía con México y la facilidad para acceder desde allí a diversas ciudades del Estado de Texas.

3/14: USBP in El Paso, TX arrested a Colombian attempting to enter the country illegally. Agents searched the subject & found photos of people being tortured on his phone. He also had specific tattoos indicative of gang membership (Clan del Golfo). pic.twitter.com/Y1hre5ZnJu

