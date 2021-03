Detonó una bomba casera en salón de clase y dejó 4 estudiantes heridos

CNN reportó este martes que un estudiante de secundaria de Michigan detonó accidentalmente un artefacto explosivo casero que trajo a la escuela el lunes por la mañana, hiriéndose a sí mismo y a cuatro de sus compañeros de clase.

Una investigación preliminar determinó que un estudiante de 16 años había detonado accidentalmente un artefacto explosivo casero que trajo a la escuela, dijo la policía.



El dispositivo detonó dentro de un salón de clases, hiriendo al joven de 16 años y a cuatro compañeros que se encontraban cerca. Los administradores de la escuela marcaron el 911, la escuela fue evacuada de inmediato y los estudiantes fueron trasladados al garaje de autobuses cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena, según informó la policía.



Todas las escuelas del condado de Newaygo se cerraron en cumplimiento con el plan de operaciones de emergencia del condado hasta que las autoridades determinaron que no había más amenazas para los estudiantes.



Según la investigación inicial, parece que el estudiante no tenía malas intenciones y no tenía la intención de detonar el dispositivo, dijo a CNN la portavoz de la Policía Estatal de Michigan, Michelle Robinson.



El joven de 16 años fue llevado al hospital por lesiones de moderadas a graves, mientras que los otros cuatro estudiantes fueron llevados al hospital por sus padres por heridas leves.



La maestra del salón de clases también fue al hospital, ya que la explosión involucró humo y hubo preocupación por los químicos potencialmente usados ​​en el dispositivo, dijo Robinson.



"La investigación continúa sobre qué tipo de material estuvo involucrado en la explosión y las circunstancias que contribuyeron", dijo la policía estatal, y agregó que el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar para ayudar a identificar los materiales explosivos involucrados.



Los agentes estaban ejecutando una orden de registro en una residencia del condado de Newaygo como parte de la investigación, tuiteó la policía estatal.



CNN ha intentado comunicarse con las Escuelas Públicas de Newaygo para obtener comentarios.



