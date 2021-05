Policías confunden cenizas de menor con droga

Seis integrantes de la Policía de Springfield, en Illinois, Estados Unidos, enfrentarán el próximo año un juicio por la demanda que instauró, en abril de 2020 Dartavius Barnes, en su contra, quien los acusa de haber profanado las cenizas de su hija.



Barnes fue requerido, de acuerdo con The Washintong Post, por los uniformados por conducir con exceso de velocidad, el hombre iba en compañía de su padre.

Barnes le dijo a los policías que llevaba marihuana, lo que incidió en que los uniformados empezaran a requisar el automotor.



De acuerdo con el periódico, los policías esposaron al hombre, y en medio de la requisa incautaron 80 gramos de marihuana. De igual forma, los uniformados encontraron un recipiente de metal, en el que pensaron que Barnes ocultaba otro tipo de drogas.



El procedimiento quedó grabado en las cámaras corporales que portaban los policías, y se observa la cara de sorpresa de Barnes cuando los uniformados le preguntan ¿qué llevaba en el recipiente?.



"No, no, no, hermano deje eso quieto, eso es mi hija", asegura el hombre en un tono de angustia.



Los policías hicieron caso omiso del llamado del hombre y forzaron el recipiente, el cual al abrirse deja caer parte de las cenizas, lo que exaltó a Barnes, quien grita una vez más: “Dame eso, hermano. Es mi hija. Por favor dame a mi hija, hermano. Ponme a ella en mi mano… Todos ustedes son irrespetuosos, hermano”.



La Policía señaló en su momento que lo que se pretendía era realizar la prueba para detectar droga.



Barnes relató a la prensa que las cenizas son de Ta'naja, su hija de dos años, que falleció en febrero de 2019, por negligencia de su madre biológica y el hombre con el que convivía, acción por la que ambos fueron condenados y se encuentran privados de la libertad.



El hombre insistió en la demanda al reiterar que la actuación de los uniformados fue irrespetuosa y humillante.



