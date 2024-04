Despensas gratis en Texas del 9 al 13 de abril: ¿quiénes aplican y cómo recogerlas?

entregará despensas gratis del 9 al 13 de abril a los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos. Otras organizaciones brindarán el mismo servicio en distintas locaciones de la región. En la ciudad de Dallas, ubicada al norte del estado sureño de Texas , la organización North Texas Food Bank (NTFB)a los. Otras organizaciones brindarán el mismo servicio en distintas locaciones de la región.

Al igual que cada mes, NTFB ofrecerá despensas móviles en iglesias del norte de Texas, con entregas los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sin la necesidad de registrarse previamente para acceder al beneficio, según reprodujo Dallas News. Desde la organización advirtieron, sin embargo, que para poder retirar los alimentos es necesario llegar en vehículo, y la entrega se realizará por orden de llegada hasta agotar el inventario.

En ese sentido, los representantes de la organización preguntarán el nombre al interesado en obtener los alimentos y la cantidad de personas por las que está compuesta su familia para conocer el tamaño que le corresponde, aunque no deberá mostrar comprobantes.

De este modo, las entregas se realizarán por día de semana en distintas locaciones, mencionadas en la siguiente lista:

Miércoles 10 de abril: Shiloh Missionary Baptist Church, 921 W Illinois Avenue, Dallas (9 A. M. a 11 A. M.) y Lawrence and Marder Church of Christ, 2600 Lawrence Street, Dallas (10 A. M. a 12 P. M.)

Jueves 11 de abril: Wylie Church of Christ, 901 S Ballard Ave., Wylie (9 A. M. a 11 A. M.)

Viernes 12 de abril: Greater El Bethel – C.O.G.I.C., 517 Helen Street, Garland (9 A. M. a 11 A. M.)

Sábado 13 de abril: Mt Zion Church of Sandbranch, 129 Burns Drive, Seagoville (9 A. M. a 11 A. M.) y Owenwood Farm and Neighbor Space, 1451 John West Road, Dallas (9 A. M. a 11 A. M.)

Otras organizaciones que darán despensas gratis en Texas

Caridades Católicas entregará despensas móviles en distintas regiones del estado, destinado principalmente a aquellas familias que reciban beneficios del gobierno como SNAP, TANF, SSI, NSLP, Medicare o Medicaid, aunque no necesita presentar un comprobante. Además de las acciones que llevará a cabo NTFB, esta organización brindará el servicio acorde al día de la semana.

Esta organización brindará el servicio acorde al día de la semana, y empezará el próximo martes 9 de abril en Dallas en Northway Christian Church, a las 11 A. M., y continuará el mismo día a las 12:30 P. M. en Plano, en KEF International Church. En la misma hora, Caridades Católicas estará en David Daniels Elementary, en Grand Prairie, y en Dallas, en la New Birth Baptist Church.

Luego, el miércoles siguiente, estarán en Sam Rayburn Memorial VA, en Bonham, a partir de las 9 A. M., así como también en St. Francis - Whitesboro y en La Mision - Ennis. Un poco más tarde, a las 12:30 P. M., tendrán despensas móviles en St. Mary’s - Sherman, en Dallas (Feed the Streetz/Roosevelt Highschool) y en St. Ann - Coppell.

El jueves 11 de abril continuarán en Dallas a partir de las 9 A. M. en Our Lady of San Juan de los Lagos, Our Lady of Perpetual Help y Mt. Carmel Baptist Church, así como también en Sacred Heart - Rowlett. A partir de las 12:30 P. M., la organización estará presente en St. Michael the Archangel - McKinney y otra vez en Dallas, en la zona de DFW CIA/Vickery Baptist Church.

Por último, el sábado 13 de abril, Caridades Católicas iniciará su entrega de alimentos en Christ Embassy Collin (Wylie) a las 9 A. M., y a la misma hora estarán en Dallas en Holy Cross, Heartline Ministries, y en la zona de Richardson, en la iglesia St. Joseph. A las 12:30 P. M., se desplazarán hacia St. Francis - Frisco, Healing Hands Community Church, en Dallas y Holy Family, en Van Alstyne.