El príncipe Harry quiso dejar la realeza desde que murió su madre

El príncipe Harry reveló en un podcast que quería retirarse de los deberes como parte de la familia real desde que tenía poco más de 20 años, influenciado en gran parte por las dificultades que tuvo su madre, la princesa Diana, siendo parte de la realeza británica.



“Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Tenía poco más de 20 años y pensaba: ‘No quiero este trabajo, no quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi madre‘”, aseguró Harry.



También dijo que no desea cometer con sus hijos los mismos errores que cometieron con él. "Cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de sufrimiento debido al dolor que quizá mi padre o mis padres habían sufrido, ¿cómo voy a asentarme, tener una esposa y una familia, cuando sé que va a suceder de nuevo? Me aseguraré de romper ese ciclo“, afirmó.



El príncipe Harry renunció a su cargo en la familia real hace más de un año y se ha instalado en California, junto a su esposa Meghan Markle, con quien pronto tendrá un segundo bebé, esta vez una niña, en medio de su nueva vida.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

