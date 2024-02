Desde Estados Unidos: ¿cómo ver el cometa que es tres veces mayor que el Everest?

El 8 de abril de este año, los habitantes de Estados Unidos podrán contemplar un eclipse total de sol y, tan solo dos semanas después, podrán apreciar el cometa 12P/Pons-Brooks, también conocido como cometa diablo, el cual es tres veces más grande que el Everest.

El 21 de abril de este año, los amantes de la astronomía podrán disfrutar del paso del cometa periódico 12P/Pons-Brooks, el cual fue visto por última vez en 1954 y no volverá a ser visible hasta 2095, ya que tarda cerca de setenta y un años en recorrer su órbita alrededor del sol. Si bien el cuerpo celeste nunca cruzará la órbita del planeta Tierra, será visible durante el mes de abril y se espera que alcance su mayor brillo justo en la entrada de la primavera.

12P/Pons-Brooks ha sido conocido como cometa diablo, debido a que en su superficie se registran unas formaciones que asemejan cuernos, las cuales son resultado de una serie de explosiones que presentó a lo largo del año pasado. “Este es un cometa de tipo Halley, intrínsecamente brillante, que sufrió un estallido en julio”, explica Bill Cooke, jefe de la Oficina del Entorno de Meteoroides del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), quien estará siguiendo el desplazamiento del cometa, en un artículo publicado en el sitio web oficial de la agencia.

Las explosiones se explican por la composición del núcleo del cometa, que incluye hielo, polvo y gas, por lo que los astrónomos lo identifican como un criovolcánico. El núcleo de este cuerpo estelar mide cerca de treinta kilómetros, lo que equivale a tres veces el monte Everest, que se erige como la montaña más alta del planeta con casi nueve kilómetros.

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo celeste alcanzará su punto más brillante el 21 de abril del 2024. Foto: theskylive.com

¿Cómo mirar el cometa 12P/Pons-Brooks en Estados Unidos?



La órbita del cometa 12P/Pons-Brooks estará en su punto más cercano al sol durante el mes de abril, si bien nunca se cruza con la Tierra, su proximidad al Sol permitirá que sea visible a lo largo de su recorrido. “El cometa se irá iluminando lentamente en los próximos meses y es posible que apenas sea visible a simple vista en el momento del eclipse”, indica la NASA.

“Dado que el brillo del cometa es impredecible, no hay garantía de que sea visible, y es posible que los espectadores necesiten utilizar prismáticos o telescopios para verlo. No obstante, con la combinación de un eclipse solar total y el paso de un cometa potencialmente brillante, no hay que perderse este acontecimiento astronómico”, señalan expertos de The Sky Live.