Descontento en Eagle Pass, reclaman al gobernador de Texas por una nueva medida

En medio de las distintas disputas y tensiones entre el gobierno de Texas y la administración federal por la crisis migratoria y las distintas medidas que busca impulsar el estado, se dio un nuevo conflicto. De forma inesperada, el gobernador Greg Abbott dio la orden a fuerzas de seguridad estatales de tomar el control de un parque en la ciudad fronteriza de Eagle Pass y desplazar a las autoridades federales que se suelen ubicar allí. Este territorio es un punto clave en la distribución de migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos.

Aunque la mayor controversia es por la SB4, la ley migratoria que aprobó Texas y que se espera que entre en vigor en solamente algunas semanas, durante los últimos meses el estado y la administración de Joe Biden tuvieron conflictos por distintas medidas. La Justicia debió resolver en diversas ocasiones sobre reclamos por restricciones que se aplican en la frontera de EE. UU. y México. En ese contexto de tensión, se sumó un nuevo capítulo.

Texas tomó el control de un parque en la ciudad fronteriza de Eagle Pass

Durante las últimas horas, las autoridades federales y locales se sorprendieron al ver lo que ocurrió en Shelby Park. El parque, ubicado en la ciudad fronteriza, suele ser un punto donde las autoridades federales hacen aguardar a los inmigrantes ilegales que fueron capturados al intentar cruzar por la frontera antes de determinar cuál es su destino, aseguraron autoridades a CBS News. Por orden de Abbott, el estado tomó el control intempestivamente.

Fuerzas policiales del estado tomaron el territorio y no dejaron entrar a la Patrulla Fronteriza. Junto con esto, también les prohibieron patrullar unos kilómetros de la frontera. Según indicaron involucrados, esto se trató de una decisión unilateral del gobernador de Texas y nada tuvo que ver con una operación conjunta.

El parque suele ser utilizado por autoridades federales para ubicar a los migrantes ilegales detenidos en la frontera Foto: X @GregAbbott_TX

De acuerdo a lo que reveló CNN, el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, afirmó que el miércoles recibió una llamada de un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Allí, le indicaron que Abbott emitió una declaración de emergencia por el flujo de migrantes y que por eso el estado tomaría el control del parque. Salinas no solo remarcó que él no pidió esta intervención, sino que además señaló que el aviso no se condice con las cifras, las cuales marcaron una disminución reciente de los inmigrantes que cruzan la frontera.