Derrumbe en Miami: los Velásquez, familia colombiana desaparecida

Se siguen conociendo las historias de las 151 personas desaparecidas tras el derrumbe del Champlain Towers, un edificio de apartamentos en Miami, el cual, además, ha dejado una decena de muertos.



Es el caso de Theresa Velásquez, de 36 años, quien trabaja en Los Ángeles como ejecutiva de Live Nation, una compañía de entretenimiento en vivo. Ella llegó a Miami la noche anterior a la tragedia para visitar a sus padres, Julio y Ángela Velásquez, de 67 y 60 años, respectivamente, quienes son dueños de un apartamento en el tercer piso del edificio.



Ellos son tres de los seis colombianos reportados como desaparecidos en esta tragedia, ocurrida el pasado jueves en la madrugada.



David Velásquez, hermano de Theresa e hijo de Ángela y Julio, le contó a The Washington Post que no ha sabido nada de sus familiares desde el colapso, que redujo al condominio de Surfside en montañas de escombros.



Él voló con su esposa, su hijo pequeño y otros tres familiares desde Nueva York a Miami y hoy son parte del numeroso grupo de familias que espera noticias de sus seres queridos.



Una amiga de Theresa le dijo a El Nuevo Herald que ella estaba ansiosa de pasar unos días con sus padres. Un vecino del matrimonio colombiano dijo, entre tanto: "Julio y Ángela son la pareja más dulce del mundo. Solo tengo cosas buenas que decir de ellos".



No pierden la esperanza

The Washington Post habló con uno de los vecinos más cercanos de la familia Velásquez. El hombre, quien pidió no revelar su identidad, le contó a ese medio de comunicación que Julio y Ángela se mudaron a la unidad 304 del Champlain Towers hace varios años, en busca de un lugar tranquilo en la playa donde pasar sus 'años dorados'.



En efecto, Julio es pensionado y Ángela es dueña de una boutique masculina en Weston, en el condado Broward, cerca de Fort Lauderdale.



Sobre Theresa, su hija, se conoció que nació en Miami y que, una vez cumplió la mayoría de edad, se radicó en California, donde hoy se desempeña como vicepresidenta de asociaciones estratégicas en la compañía Live Nation.



Además, es DJ. En sus presentaciones, mezcla el techno, el house y el deep house con el sonido de los bombos colombianos. Desde sus presentaciones promueve la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+.



Los familiares y amigos de estos tres colombianos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Cuentan que pasan los días orando, en espera de que ocurra un milagro.

La identificación de las víctimas del derrumbe es una tarea compleja, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Foto: Joe Raedle. Getty Images. AFP

¿En qué va la búsqueda de desaparecidos?

Los rescatistas que trabajan por quinto día y contrarreloj en el lugar del derrumbe parcial anunciaron este lunes el hallazgo del cuerpo de una nueva víctima, con lo que ya son diez los fallecidos, y aseguraron que "la búsqueda va a continuar".



El número de desaparecidos se sitúa ahora en 151, mientras que los localizados con vida son 135, indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que prometió llegar "hasta al fondo" en la investigación para determinar las causas de esta tragedia que ha tocado a personas y familias de diversos países.



La otra familia de colombianos desaparecidos es la de Luis Fernando Bart, de 51 años; Catalina Gómez, de 45, y su hija Valeria Bart, de 14. Ellos, oriundos de Antioquia, habían llegado de vacaciones a la ciudad hace tres semanas, pues tenían planeado vacunarse contra el covid-19.



Ray Jadallah, vicejefe de los Bomberos de Miami-Dade, indicó que en la tarde de este lunes los rescatistas van a cambiar sus posiciones en la montaña de escombros para que la maquinaria pesada levante una gran placa de hormigón armado en una zona donde se han encontrado varios cuerpos en estos días.



Por causas hasta ahora no determinadas, el ala noreste del edificio Champlain Towers, inaugurado en 1981 y con un total de 136 apartamentos, se derrumbó en segundos a la 1.30 horas de la mañana (6.30 GMT) del jueves 24 de junio, cuando sus habitantes dormían.



Cincuenta y cinco apartamentos se convirtieron en una montaña de escombros, donde hoy trabajaban más de 240 personas en distintos cometidos pero con una prioridad: hallar sobrevivientes, según dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett.



Burkett manifestó que aunque han pasado cinco días del derrumbe, todavía es posible hallar a personas con vida, como se ha demostrado en terremotos y otras catástrofes similares.

*Con información de EFE.