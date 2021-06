Aparecen las primeras hipótesis del derrumbe en Miami

Los efectivos de la policía junto con el departamento de bomberos de Miami continúan en la incesante búsqueda de al menos 159 desaparecidos que residían en la torre de condominios Champlain en la ciudad de Surfside, al sur de Florida, que se convirtió en escombros en la madrugada de este jueves.



El edificio se desplomó en cuestión de segundos, lo que provocó hasta el momento una muerte y cientos de heridos. ¿Por qué colapsó? La razón oficial sigue siendo un misterio, pero las especulaciones ya comenzaron a circular en los medios locales.



La torre, construida en 1981, se había estado hundiendo a un “ritmo alarmante”, dos milímetros por año, desde 1990, según un estudio de 2020 conducido por Shimon Wdowniski, profesor del Departamento de Tierra y Ambiente en la Universidad Internacional de Florida, confirmó el medio USA Today.



Wdowniski aclaró que sus hallazgos no necesariamente explican la razón por la cual el edificio colapsó y que la velocidad en la que se estaba hundiendo podría haberse acelerado o ralentizado desde el estudio.



Sin embargo, mencionó al medio que lo primero que pensó al ver la noticia fue que él y su equipo “ya habían detectado esto”.

Operaciones de rescate tras el colapso del edificio en Miami. Foto: AFP / CHANDAN KHANNA

La investigación, que tuvo lugar entre 1993 y 1999, se centró en evaluar partes de Miami que podrían estar hundiéndose, principalmente para identificar posibles peligros de inundaciones al ser una ciudad costera. Los datos obtenidos mostraron que la mayor parte de los terrenos de la ciudad eran estables.



No obstante, confesó que “este edificio tenía algún tipo de movimiento inusual”.



Wdowniski hizo una aclaración al medio: como el estudio no se basaba en problemas de ingeniería, no le resulta extraño que nadie del gobierno haya estado al tanto de los hallazgos. “No le dimos demasiada importancia”, dijo.



Lo que se sabe hasta el momento es que el edifico debía pasar por la inspección que se hace a todas las construcciones a los 40 años, por lo que se estaban haciendo trabajos en el techo y reparaciones en las cercanías.



Además, un residente dijo a los porteros del edificio que los adoquines en el área de la pileta de la torre se habían agrietado recientemente, según el diario 'Miami Herald'.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró que se estaban realizando trabajos en el techo del edificio, que a su criterio “no es una construcción vieja”, pero que “es difícil imaginar que pudo haber sido el impulso para un colapso catastrófico”.



“Es menos probable que un rayo, simplemente no sucede”, dijo sobre el derrumbe. “No se ven edificios cayendo en Estados Unidos. Y aquí tuvimos un edificio que literalmente se derrumbó, simplemente no sucede”.



“Este edificio no pasó la inspección que se hace en todos los edificios a los 40 años y por esta razón estaban empezando a reparar aparentemente balcones”, aseguró a La Nación un vecino no identificado.



“Parece que han llevado material para los arreglos y eso provocó el derrumbe aparentemente, ya que el edificio, por lo visto, estaba con problemas en la estructura”, explicó.

Las autoridades reconocieron tras el incidente que las inspecciones a los edificios antiguos deberían realizarse antes. Foto: AFP

Según compartió la persona que vivía en las cercanías de las Champlain Towers, “parte del garaje (estaba) inundado, y parte de la estructura hundida porque el suelo de Miami es poroso, el agua se filtra por debajo y “corroe” el terreno, sobre todo los edificios que están en zonas “blandas” cerca de la costa”.



Las autoridades reconocieron tras el incidente que las inspecciones a los edificios antiguos deberían realizarse antes.



“Las construcciones tienen que ser inspeccionadas mucho antes de los 40 años, especialmente en un condado donde el aumento del nivel del mar puede afectar los cimientos”, compartió en su cuenta de Twitter la senadora Annette Taddeo.



