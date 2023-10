La deportaron de EE. UU. y luego le negaron la visa de Canadá tras una sola pregunta

A través de un video en TikTok, una joven llamada Lizz dio a conocer a sus seguidores que estaba planeando un viaje a Canadá para visitar a una amiga. Sin embargo, no le fue posible porque no le dieron el visado gracias a que, hace algunos años, fue deportada de Estados Unidos, o al menos eso es lo que estimó. La mujer quiso compartir con sus seguidores el momento en que recibió respuesta a su solicitud de visa canadiense para evitar que a otros les pase lo mismo.

La tiktoker detalló que, cuando tramitó el permiso migratorio, no le dieron una respuesta de inmediato. Tuvo que esperar por varios días y fue hasta ese momento que se dio cuenta que su caso entró a revisión. “Estoy súper nerviosa porque me acaba de llegar por correo la respuesta al permiso. Voy a grabar exactamente el momento de la verdad: en este momento tengo en mis manos mi correo electrónico, no lo he abierto porque estaba esperando a hacerlo con ustedes”, contó.

De esa manera, quiso contar su experiencia a través de su cuenta @lizz22r, para advertir a sus compatriotas. Es que, según consideró, desde el inicio supo que algo podría dificultarse porque una de las preguntas que le hicieron estaba relacionada con su pasado. “Ahí me preguntaron si yo había sido deportada de algún país o si me había negado la entrada a algún país o a Canadá”, explicó.

En el documento que le enviaron las autoridades canadienses, le afirmaban que si bien su solicitud no había sido negada, no había un veredicto final: “La solicitud permanece bajo verificación y se le contactará si se requiere más información o una vez que se toma una decisión sobre su solicitud durante la revisión de su expediente. No se considera que tenga una eTA (autorización electrónica de viaje, por su sigla en inglés) válida como tal, no debe planificar ni realizar ningún viaje a Canadá hasta que se le indique lo contrario”, decía el correo que le enviaron.

Al final, la mujer no dio actualizaciones sobre cuál fue la respuesta oficial; no obstante, desde el principio dejó en claro cuáles eran sus expectativas. “Yo presiento que me lo van a negar. El proceso sigue en revisión y hasta ahora no sé cuándo me van a dar una respuesta”, concluyó.

Otros viajeros a Canadá cuentan sus experiencias tras ser deportados de EE.UU.

En el video de Lizz, que ya acumula cientos de comentarios, varias personas contaron su experiencia con las autoridades migratorias canadienses, tras haber sido deportados de EE.UU. “No afecta, pero en tu caso es diferente, bueno todos los casos son diferentes. Yo tuve cinco deportaciones, dos cortes en Nueva York y ahora soy residente aquí, en Canadá”, compartió alguien.

“Yo apliqué en el 2021 y me llegó la misma respuesta. Aún no me resuelven, me llegó la green card primero”; “Yo fui deportado de EE.UU. e intenté ir a Canadá y eso fue lo que me dijeron en el consulado canadiense. Si quieres asegurarte, ve a la embajada de Canadá”, aconsejaron otras personas.