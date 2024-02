Denunció a Tesla por hacerla perder 'miles de dólares' y Elon Musk le envió este regalo

Recibir un importante pedido por parte de una de las empresas más reconocidas en el mundo es una buena noticia para cualquier negocio. Sin embargo, una pastelería en California enfrentó problemas luego de que Tesla incumpliera con una orden. Sorprendentemente el caso llegó a oídos del magnate Elon Musk, quien brindó una solución a la situación.

Ubicada en Willow Glen, en San José, California, la pastelería The Giving Pies es ampliamente reconocida en el vecindario debido a sus tartas. Su sabor y calidad son tan conocidas que ya había trabajado para grandes empresas como Google y Apple. Pero una petición de Tesla lo cambió todo y la llevó cerca de la ruina.

Según relatan medios como The Guardian, Voahangy Rasetarinera, la dueña del negocio, recibió una orden para entregar 2.000 mini tartas a Tesla por el día de San Valentín. Todo iba marchando bien hasta que la pastelería en California recibió una llamada de un representante diciéndole que el proveedor no había realizado el pago. Sin embargo, no solo no canceló el pedido sino que le pidió duplicarlo, lo que implicó trabajar por horas sin descanso para poder cumplir con la orden.

Para poder llevar 4.000 mil tartas a Tesla, The Giving Pies tuvo que invertir mucho dinero para pagar los ingredientes, además debió rechazar otros pedidos de clientes para cumplir con la entrega. La dueña de la pastelería no esperaba que al final recibirá un mensaje diciendo: "Desafortunadamente parece que cambiaremos de planes y no necesitaremos este pedido. Muchas gracias por su apoyo".

Ante la situación, y llena de enojo, Rasetarinera no dudó en compartir su caso en redes sociales, denunciando que había tenido que invertir tiempo, recursos y esfuerzo para cumplir con el pedido de Tesla que ahora la había llevado a la ruina. Estimó que su negocio había sufrido una pérdida de más de US$16.000 como resultado de la situación.

The Giving Pies hizo 4.000 tartas para Tesla Foto: The Giving Pies

Elon Musk se entera de que Tesla canceló el pedido y actúa

Luego de que su caso se volviera viral, la propietaria de The Giving Pies dio a conocer que Tesla finalmente sí había pagado los US$2.000 que le debía por los suministros y el esfuerzo que realizó para poder cumplir con su orden. Pero ello fue gracias a la intervención de Elon Musk.

Fue a través de la red social X, antes Twitter, de la que también es dueño, que el magnate se comprometió públicamente a resarcir el daño. "Acabo de enterarme de esto. Haremos las cosas bien con la pastelería", escribió.

Además del pago, Tesla le pidió a la pastelería que le entregara 3.600 mini tartas para la conmemoración del Día de la mujer en marzo. Sin embargo, luego de haberse hecho viral a través de redes sociales por lo sucedido, The Giving Pies ha recibido tantos pedidos que rechazó la nueva petición de la automotriz.

Al final toda la frustración se convirtió en un final feliz para la pastelera pues a partir del incidente han recibido cientos de clientes, y no solo eso, también donaciones de todo Estados Unidos y otros países.