Demócratas abandonan hemiciclo y evitan aprobación de ley electoral

Los demócratas de Texas (EEUU) bloquearon en las últimas horas la aprobación de una propuesta legislativa que busca limitar considerablemente el voto marchándose del hemiciclo de la Cámara baja estatal, tras horas de debate.



La legislación, que básicamente prohíbe modalidades de voto empleadas por la gente de menores ingresos, estaba abocada a recibir el visto bueno de la Cámara baja estatal, de mayoría republicana y acabar en la mesa del gobernador, el conservador Greg Abbot, para que fuera firmada.



Sin embargo, después de horas de tenso debate, los progresistas fueron marchándose poco a poco del hemiciclo hasta que sobre las 10:30 p.m. hora local del domingo (03.30 GMT del lunes) abandonaron la cámara los pocos que quedaban.



Esto hizo que no hubiera quórum suficiente para que se celebrara la votación, con lo que los republicanos no pudieron votar el texto antes de que expirara la pasada medianoche el plazo para su aprobación.



La propuesta legislativa limita las horas para poder votar y, entre otras limitaciones, prohíbe acudir a sufragar y emitir el voto desde el coche, una modalidad sobre todo utilizada por electores no blancos en algunos condados texanos durante la pandemia.

Estas medidas afectarían especialmente a zonas como el condado de Harris, donde se ubica la ciudad de Houston, donde en las pasadas elecciones los centros de votación anticipada estuvieron abiertos las 24 horas y se expandió la posibilidad de hacerlo en coche.



El borrador de la llamada Ley 7 es una de las propuestas de los republicanos en varios estados para restringir en voto, especialmente en condados urbanos que suelen optar por los demócratas en las elecciones, después de que el expresidente Donald Trump no aceptara su derrota en los comicios de noviembre pasado alegando que hubo fraude electoral.



Tras la sesión del domingo, Abbot adelantó en un comunicado publicado en Twitter que agregará esta propuesta a una sesión especial que quiere convocar este año para abordar el rediseño de los distritos electorales.



EFE

