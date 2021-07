Facebook y Twitter serían demandadas por información falsa de salud

Dos senadores demócratas presentaron el proyecto de 'Ley de la Desinformación en Salud' el cual busca hacer responsables a Facebook, Twitter y Youtube de las noticias falsas y desinformación alrededor de temas de salud que circula en sus plataformas libremente.



Por décadas dichas plataformas se han visto exentas de dicha responsabilidad por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de los Estados Unidos, que les evita ser demandadas por cosas que hagan o digan los usuarios de sus servicios.



Amy Klobuchar, senadora por Minnesota y Ben Ray Luján, senador por Nuevo México, son los autores de dicho proyecto de Ley que sería un importante precedente para Facebook, Twitter, Youtube y otras redes sociales, haciéndolas responsables de lo que circula en sus plataformas, de la fiabilidad de la información.



Justo esta semana se conoció el caso de una doctora en Alabama quien relató cómo sus pacientes moribundos de covid-19 le rogaban por una vacuna antes de ser intubados. Según ella, la mayoría de ellos se habían negado a vacunarse por la gran desinformación, política, racial, sanitaria, que circula sobre las vacunas en redes sociales.



En una entrevista con Forbes, la senadora Klobuchar dijo que "estas son algunas de las empresas más grandes y ricas del mundo y deben hacer más para prevenir la propagación de información falsa sobre la supuesta mortalidad de las vacunas".



En días pasados el propio Presidente Joe Biden dijo que la desinformación sobre salud en Facebook "está matando gente", una situación que está claro las autoridades de ese país no permitirán mas.



