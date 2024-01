Dejó su trabajo en Texas para mudarse a México y dice por qué ahora es más feliz

Adalia Aborisade, de 48 años, decidió dejar su trabajo como maestra en Texas y mudarse a la Ciudad de México, en donde dice que lleva una vida feliz, con menos preocupaciones y más bienestar. “Puedo decirte que para mí, mi vida soñada es casi la antítesis de lo que consideramos la vida soñada en Estados Unidos”, cuenta la mujer, quien se dedica al coaching financiero, organizar retiros y ayudar a otras personas a mudarse al extranjero.

“Desde que me mudé al extranjero, lo que más ha cambiado en mi vida es cómo pienso en el trabajo y cómo pienso en el ocio”, explica Adalia, quien enseñó historia, geografía y estudios sociales durante 19 años en escuelas públicas de Texas. “Aquí, en Ciudad de México, las cosas son mucho más relajadas que en Estados Unidos. Mis días están llenos de explorar la ciudad, visitar museos, probar nuevos cafés y restaurantes, asistir a diversos eventos que la ciudad pone en marcha, ir a cenar y jazz por la cuadra”, cuenta en entrevista con Make it.

La vida de esta estadunidense empezó a cambiar cerca de su cumpleaños 40, cuando se divorció. Entonces decidió que quería explorar la vida de una forma distinta y optó por hacer algunos viajes alrededor del mundo. “El impulso de mudarme al extranjero fue darme cuenta de que la vida que quería vivir no podía vivirla en Estados Unidos y resultó que tenía razón. ¡Podía tener la vida que quería en otro lugar! En 20 años de docencia en Estados Unidos, ganaba algo menos de US$60.000 y me fui de allí para aceptar un trabajo que me iba a pagar un 60% menos que eso”, cuenta la texana.

¿Cómo es la vida en México para la mujer estadounidense?



“Gano mucho menos dinero, pero trabajo menos horas, estoy menos estresada y, en general, mi vida está llena de mucha más positividad y alegría”, narra Adalia, para quien vivir en Ciudad de México ha traído bienestar general. “Ahora duermo la siesta. Antes no lo hacía. Aquí me preocupo menos por el dinero y no es un factor de que tenga más, porque no es así, sino más bien de cómo está montado el sistema. Tengo más opciones”, revela.

Para ella, a pesar de que sus ingresos son menores, la vida en la capital mexicana es mucho más asequible. “Financieramente, no hago presupuestos. Mis prioridades se pagan primero, y luego no me preocupo de cómo se gasta el resto del dinero”, revela Adalia, quien al vivir en el extranjero emprendió su negocio como coaching financiera y se ha convertido en especialista en ayudar a otros estadunidenses a mudarse al extranjero, a través de su sitio Picky Girl Travels The World.

Para ella, la volatilidad de sus ingresos como emprendedora “mantienen las cosas emocionantes”, cuenta. Adalia valora que incluso con esa incertidumbre, en México puede cubrir todas sus necesidades. “Al menos puedo permitirme ir al médico o al dentista. Esas cosas están a mi alcance donde antes no lo estaban. Incluso con seguro médico. En cuanto a los precios de la comida, no cocino mucho. Si salgo a comer fuera, digamos que un plato principal, un cóctel, puede costar unos US$20”, revela.

Adalia Aborisade lleva un par de años viviendo en la Ciudad de México. Foto: Instagram @pickygirltravels

Al momento de decidir vividor en el extranjero, Adalia optó por una jubilación anticipada para tener independencia financiera. “Tengo suficiente dinero ahorrado e invertido para la jubilación. Con el dinero que gano ahora sólo puedo vivir, así que ahorrar no es una prioridad. A pesar de ganar menos dinero, hay ciertos lujos que puedo permitirme debido al coste de la vida aquí, por ejemplo, alguien limpia mi casa una vez a la semana”, comparte.

“Me mudé a Ciudad de México porque quería vivir en algún lugar de América Latina donde pudiera seguir mejorando mi español, y quería una ciudad donde se pudiera ir andando, que tuviera transporte público y un aeropuerto internacional fuerte. ¿Qué es lo que más me gusta de vivir en Ciudad de México? Es un dilema. Está muy reñido entre los tacos, el ambiente en general y lo inesperado de las cosas”, cuenta la exprofesora.

El lado malo de vivir en el extranjero, según alguien de Estados Unidos



Para Adalia Aborisade el mayor pesar es estar lejos de su familia. “Los sacrificios que he tenido que hacer viviendo en Ciudad de México están relacionados sobre todo con mis hijos y mis nietos. No siempre puedo estar en las fiestas de cumpleaños. No pude estar presente cuando nació mi nieta mediana”, recuerda con tristeza.

Sin embargo, su experiencia general le ha dejado satisfecha. “Siempre me he visto como un inmigrante porque mi intención era mudarme aquí y construir una vida aquí”, cuenta. “Creo que cuando tienes dólares estadounidenses y ganas mucho más dinero que la gente de la economía local, tienes que tener cuidado con dónde gastas tu dinero y cómo lo gastas, entender cómo son los precios e intentar ser responsable en el uso de tu poder económico”, aconseja a quienes deseen dejar Estados Unidos para vivir en otro país.