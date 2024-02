Dejó Europa para mudarse a Estados Unidos y narra qué es lo que más la sorprendió

Una mujer británica conoció a su pareja a través del internet, un joven estadounidense con el que tiempo después se mudó a Ohio y con quien formó una familia. Esta es la experiencia de Millie Hart, que tenía muchas dudas respecto al país norteamericano.

Millie Hart nació en Walsall, un pequeño pueblo de Inglaterra, y aunque decidió compartir su vida con un hombre estadounidense, antes de mudarse de continente jamás lo vistió, por lo que la idea que ella tenía de este país era solo por lo que había visto en internet o escuchado en las noticias. Recientemente, Fox News publicó una entrevista a la mujer de 31 años y sus declaraciones no pasaron desapercibidas al contar lo que más le sorprendió.

La idea de una mujer británica respecto a Estados Unidos



Antes de mudarse con su esposo al continente americano, Millie tenía un concepto muy claro y particular respecto a cómo era la seguridad en Estados Unidos, “pensé que todos se disparaban unos a otros, sé que es muy duro, pero las noticias realmente retratan a Estados Unidos en todo el mundo como un país inseguro. En verdad esperaba que no pudiéramos salir de casa a las 9:00 pm o algo así. Y no es eso en absoluto, ¿verdad?, dijo a Fox News.

Detalles de Estados Unidos que enamoraron a una mujer británica

Luego de un tiempo de vivir en Estados Unidos, Millie Hart se dio cuenta que aquello que pensaba de la nación norteamericana estaba muy alejado de la realidad, incluso señaló que en el tiempo que lleva viviendo en Ohio nunca ha visto actos violentos, y en contraste, empezó a notar todo lo que le ofrecía su nuevo hogar.



Entre lo que más ha destacado de las cosas que la hicieron enamorarse de Estados Unidos están las comodidades que disfrutan sus habitantes, además, considera que las personas no tienen tantos prejuicios como en su país.

Otro de los puntos que destacó es que le encanta hacer viajes en auto pues encuentra fascinante descubrir aquellos lugares de los que hablan las canciones que escuchaba en su infancia, también ha dicho que ama la belleza del país así como todas las actividades que puede hacer en él.

En la actualidad, Millie Hart ya se ha adaptado al territorio de las barras y las estrellas y disfruta de una vida tranquila con su esposo y sus dos hijos. Tanto ha sido su buena fortuna viviendo en este país que, a través de su cuenta de TikTok, se ha dado a la tarea de compartir las diferencias que nota día a día respecto a su país natal y Estados Unidos.

Dicho contenido ha sido muy bien recibido por sus más de un millón de seguidores quienes constantemente interactúan con la mujer y hacen aportaciones respecto a los diferentes temas que expone.