Dejó Estados Unidos para mudarse a un país europeo y está que no cabe de la felicidad

Sonya Matejko es una escritora que, en junio de 2021, dejó Estados Unidos para mudarse a Europa. La joven abandonó su vida en Nueva York y vivió en lugares como Lisboa y Varsovia, sin embargo, fue en la ciudad de Viena, en Austria, en donde encontró todo para echar raíces. “En marzo de 2022, empecé a llamarla hogar”, dijo.

Tanto en 2022, como en 2023, Viena fue nombrada por The Economist como “La ciudad más habitable del mundo” y, la experiencia de Sonya, parece confirmarlo. La joven, quien narró cómo ha sido su vida en esta ciudad austriaca en un artículo para Business Insider, revela que se trata de una localidad con un costo de vida razonable, excelente sistema de transporte y muchas actividades culturales.

“Hasta ahora, me ha encantado vivir aquí y me he llevado muchas sorpresas”, cuenta la también fundadora del Nurtured Narratives, una compañía dedicada al storytelling. Una de las cosas que destaca a favor de Viena es lo asequible que le parece la renta. “La mayoría de mis amigos de aquí pagan menos de 1.000 euros por sus amplios apartamentos en edificios con ascensor en el centro de la ciudad. Ese mismo presupuesto de alquiler no te daría para mucho en el corazón de Nueva York”, revela la escritora.

También destaca la calidad de vida. Las personas en esta ciudad priorizan el bienestar y la integración social, por ello los cafés son un centro de reunión importante y forman parte del día a día de la comunidad. “La cultura del café en Viena es algo muy grande, tanto que la Unesco la incluye en la lista de ‘patrimonio cultural inmaterial’ de Austria”, destaca Sonya.

Además, los fines de semana se dedican al descanso y el esparcimiento, tanto así que muchos establecimientos no abren. “En Austria, las tiendas están obligadas a cerrar los domingos. Sin embargo, algunos cafés, restaurantes y panaderías permanecen abiertos. En parte se debe a la tradición religiosa de mantener el domingo como día de descanso, pero también se trata de preservar la calidad de vida. Todavía me estoy acostumbrando”, confiesa.

Sonya comparte en sus redes sociales cómo es su vida en Viena, en donde vive desde marzo de 2022. Foto: Instagram @sonyamatejko

La cultura tiene un lugar especial en el corazón de los vieneses y Sonya lo está disfrutando al máximo. “Las actividades culturales son abundantes y muchos eventos, como las actuaciones de música clásica y las exposiciones de arte, son gratuitos o asequibles”, cuenta en su artículo. “Tampoco hay que olvidar otros acontecimientos al aire libre, como los mercados navideños, los de Semana Santa, los festivales de ciclismo, las ferias del vino y mucho más”, agrega.

No aceptan tarjetas de crédito

Aunque vivir en la llamada Capital de la Música ha sido una experiencia realmente positiva para Sonya Matejko, la joven revela que hubo algo que la tomó por sorpresa y que aún le cuesta trabajo acostumbrarse: muchos lugares solo aceptan pago en efectivo. “Me encanta vivir en Viena, pero odio llevar dinero en efectivo para vivir aquí”, explica.

“A medida que muchas sociedades avanzan hacia la economía sin dinero en efectivo, no deja de sorprenderme la cantidad de restaurantes, cafeterías e incluso algunas tiendas que solo aceptan efectivo en esta ciudad”, cuenta. “Y cuando sales, por ejemplo, para ir al campo, seguro que quieres tener efectivo a la mano. Esta es la única sorpresa con la que sigo luchando”, confiesa la escritora.