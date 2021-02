Defensa de Trump pide al Senado desestimar el juicio político

El equipo de defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump urgió el lunes al Senado desestimar su juicio político con el argumento de que es constitucionalmente defectuoso, y advirtió que los demócratas están realizando un "teatro político" en lugar de una justicia justa.



"El artículo de acusación presentado por la Cámara es inconstitucional por una variedad de razones, cualquiera de las cuales por sí sola sería motivo de sobreseimiento inmediata", dijeron los abogados de Trump en un escrito de 78 páginas en la víspera de su juicio por los cargos de incitación a disturbios que dejaron cinco muertos en la sede del Congreso de Estados Unidos.

Simpatizantes de Trump se tomaron el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Foto: https://twitter.com/igorbobic/

Senado alista detalles

El Senado de Estados Unidos está a un día de iniciar el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump y aún quedan muchos detalles por resolver, incluso cuando lo más probable es que sea absuelto.



"No tenemos agenda, no tenemos reglas, hemos estado esperando, esperando, esperando", dijo David Schoen, uno de los abogados que representa a Trump en el juicio. "Estamos planificando lo mejor que podemos según los informes del caso, pero no sabemos en absoluto como va a proceder".



El equipo de defensa de Trump, dirigido por Schoen y Bruce L. Castor Jr., presentará su escrito de prueba el lunes. Anticiparon su caso en una respuesta inicial a la acusación constitucional de la Cámara de Representantes el 13 de enero que argumentaba que el juicio es inconstitucional porque Trump ya no está en el cargo, y dijeron que su exaltado discurso del 6 de enero a una multitud de partidarios cerca de la Casa Blanca no incitó la violencia y está protegido por la Primera Enmienda.



Los nueve administradores de la Cámara que actúan como fiscales dijeron la semana pasada en su informe de 80 páginas que "no hay duda alguna" de que Trump es responsable de la insurrección, y que debe ser condenado y excluido de volver a ocupar un cargo federal.



Harán énfasis en las palabras que utilizó en la manifestación celebrada antes de que la multitud se dirigiera al Capitolio, así como en sus acciones que conducen al ataque, incluido su intento de revocar los resultados electorales durante meses.



Los líderes de los partidos en el Senado aún están elaborando las reglas para el juicio, incluido el tiempo que tendrá cada parte para presentar su caso y si se llamará a los testigos.



Los abogados de Trump ya han rechazado una demanda de los fiscales de la Cámara para que el expresidente testifique bajo juramento. Las reglas del juicio determinarán quá parte del día se dedica al juicio.



Varios demócratas quieren realizar el juicio político solo durante una parte del día para que puedan continuar trabajando en la confirmación del gabinete del presidente, Joe Biden, y su paquete de ayuda para el covid. Miembros de ambos partidos han señalado que quieren que el juicio termine rápidamente.



AFP y BLOOMBERG