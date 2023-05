La reunión entre el presidente Joe Biden y el líder de la oposición Kevin McCarthy no resolvió este lunes el enfrentamiento entre ambos, a pesar de "una discusión productiva", según el líder republicano, que busca un acuerdo sobre la amenaza de un inédito impago de Estados Unidos en ciernes.



Ante esto surge la inquietud de: ¿qué pasaría si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se pone de acuerdo con los republicanos y, por primera vez en la historia, la mayor economía del mundo no puede honrar sus deudas?

"Todo estadounidense que directa o indirectamente dependa de un pago del gobierno, dejará de cobrar (recibir su pago)", dijo a la AFP Gregory Daco, economista jefe de EY Parthenon.



Esto implica los salarios y pensiones de funcionarios y soldados, las prestaciones sociales relacionadas con los niños, la asistencia sanitaria, los bajos ingresos o ancianos.



El Tesoro corre el riesgo de "quedarse sin efectivo para pagar cientos de miles de millones de dólares" de facturas, afirma Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics.



"Las empresas que trabajan para el gobierno tampoco cobrarán", añade Daco.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy, se reúne con el presidente Joe Biden en la Oficina Oval. Foto: EFE

Por otra parte "si los mercados bursátiles caen, (...) los ahorros de las personas y también sus ahorros para la jubilación se verían perjudicados", declaró a la AFP Nathan Sheets, economista jefe del banco Citigroup.

Para los mercados mundiales

"Desde el punto de vista de los mercados financieros, habría una enorme tensión", dijo Daco.



En 2011, cuando Estados Unidos estuvo cerca de no honrar sus deudas, la Bolsa de Nueva York se desplomó y el S&P 500 cayó "en torno a un 13-14 por ciento", recuerda.



Lo que generaría un gran cambio es que Estados Unidos sea incapaz de pagar a los tenedores de bonos del Tesoro; refugio seguro de las finanzas mundiales.



¿Los inversores internacionales dejarán de invertir?, se preguntó Daco.

Por lo pronto, ya "los inversores se han vuelto más reticentes a mantener deuda soberana con vencimiento en junio", advirtió recientemente la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.



Si los títulos estadounidenses se desploman, "la situación sería catastrófica para todas las organizaciones que poseen muchos bonos públicos de Estados Unidos, como bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros o fondos de inversión colectiva", señala Eric Dor, director de la escuela de negocios IESEG.

El director ejecutivo de NuBank, David Velez (C), en la Bolsa de Valores de Nueva York, durante el debut de la entidad en esa plaza bursátil. Foto: EFE



Eso, además, implicaría riesgo de quiebras y "efectos en cadena con una nueva crisis financiera mundial". El dólar, en tanto, se depreciaría "muy fuertemente", estimó.

El sistema financiero mundial "depende de la estabilidad del dólar", dijo el 11 de mayo la organización Center for American Progress.



Como en 2011, el oro podría ser el gran ganador. "Es el refugio seguro", porque en caso de amenaza de impago, "el dólar caerá, los rendimientos de los bonos caerán y la renta variable caerá", advirtió ante AFP, Jack Ablin, de Cresset Capital.



Para la economía estadounidense

Para Estados Unidos "el impacto económico es simplemente que el gobierno dejará de gastar", dijo Gregory Daco. Eso influirá en el consumo de los hogares, pulmón de economía estadounidense.



Un menor gasto público significa "que la familia que no recibe su cheque (...) no va a poder gastar lo mismo cuando vaya a comprar, lo que (...) va a afectar a la tienda en la que compra, lo que, a su vez, va a afectar luego a sus propias decisiones de contratación", apunta Daco.



Además, como el gobierno ya no puede pagar a sus proveedores, "las empresas de las que el Estado es cliente se ven amenazadas (...) por la quiebra", añade Eric Dor.



El impacto financiero y económico acumulado costaría a la economía estadounidense el 5 por ciento del PIB, afirma Gregory Daco. "Estamos hablando de un choque mayor que la contracción del PIB durante la crisis financiera. Estamos hablando de un impacto enorme", advirtió.

Para la economía mundial

Los efectos tendrían también magnitud mundial. Las de "los bonos emitidos por Estados Unidos subirían bruscamente" y desatarían reacciones en cadena, entre ellas "una caída de la inversión de las empresas y los hogares, así como del consumo, y por tanto una fuerte recesión en Estados Unidos", que podría extenderse "a Europa y a otros lugares", anticipa Eric Dor.



"No creo que el crecimiento mundial ni el estadounidense se vean afectados significativamente este año", matizó.



Paradójicamente la situación podría beneficiar a empresas exportadoras estadounidenses, ya que una depreciación del dólar "aumentaría la demanda exterior al abaratar de hecho los productos", según una nota del Council on Foreign Relations del 2 de mayo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con AFP

