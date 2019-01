No hay nadie en Venezuela que se haga matar por Maduro. Ni si quiera su esposa Celia. Eso dijo este martes Gustavo Tarre, nuevo enviado especial del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, OEA, durante un foro organizado en Washington por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS.



Las palabras de Tarre se dieron luego que uno de los asistentes preguntó si no existía el temor de una guerra civil en Venezuela producto de la actual presión internacional y la nueva dinámica que desató la autoproclamación de Guaidó como mandatario legitimo.

"En Venezuela hay corruptos, hasta simpatizantes de Maduro. Pero nadie se va morir por él. Ni su esposa Celia", dijo el enviado provocando risas en auditorio.



Tarre, el primer diplomático que nombró Guaidó tras su anuncio el pasado 23 de enero, también se refirió a las relaciones futuras con China, Rusia y Cuba, tres países que hoy día respaldan a Maduro.



En el caso de La Habana el enviado fue enfático al afirmar que el mismo día en que recuperen los poderes del estado cortarán el chorro del petróleo que fluye a Cuba.

"Tendrán que irse a buscar dinero a otra parte", afirmó el embajador en referencia al petróleo subsidiado que Venezuela hoy le ofrece a Cuba y que oscila por los 50.000 barriles diarios.



Sobre China, Tarre indicó que el establecimiento de relaciones con Beijing no sería complicado pues "ellos quieren el petróleo venezolano" y no hacen énfasis en otras consideraciones geoestratégicas.



Algo que si podría afectar las relaciones con Rusia pues este país, además de sus intereses económicos, tiene ambiciones en la arena internacional.



El exembajador de EE.UU. en Venezuela y Colombia William Brownfield, otros de los panelistas en el foro del CSIS, pidió no darle tanta importancia a las amenazas de Moscú.



Según Brownfield, las quejas de Occidente por la anexión de Crimea y su intervención en Ucrania no se tradujeron en nada concreto pues se trata de una región claramente bajo la órbita de influencia del Kremlin.



Y, por lo tanto, algo a la inversa puede esperase con Venezuela, en el tablero geoestratégico de EE.UU., Canadá y las naciones suramericanas.



En su intervención Tarre también indicó que ellos no estaban pidiéndole a los militares un golpe de estado contra Maduro sino simplemente que acaten la constitución que juraron defender.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington